6 أنشطة للطلبة خلال الإجازة الشتوية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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أطلقت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، منصة للأنشطة الطلابية خلال العطلة الشتوية الحالية، وبالتعاون مع الجهات الرائدة والمتخصصة في مجال الترفيه التعليمي وتطوير برامج التعلم المتقدمة، وهي عبارة عن برامج ودورات مجانية أو مدفوعة الأجر، وتعمل منصة الأنشطة على توفير مساحة جديدة في المجتمع يستفيد منها الطلبة، سواء كانوا من الأطفال الصغار الذين بدأوا رحلتهم المدرسية للتوّ، أو من الشباب الذين على وشك التخرج من الجامعة، وأيضاً تعمل على توفير مجموعة متنوعة من الخيارات التي تتناسب مع ميول واتجاهات الطلبة لأعمار مختلفة.

أهداف

وتتبلور أهداف منصة الأنشطة في إكساب الطلبة مهارات جديدة في البرمجة، وتعلم هوايات جديدة، من خلال ألعاب ومسابقات، بالإضافة إلى القراءة والتجارب الافتراضية، من خلال 6 برامج وأنشطة تمكن الطلبة من الاستفادة بالعطلة الشتوية وهي أكاديمية المريخ للأعمار من 10-15 عاماً، فيها يتعلم الطلاب أساسيات برمجة الحواسيب و كيفية استخدام هذه المهارات في حل مشكلات الحياة الواقعية باستخدام الذكاء الاصطناعي و التعلم الآلي، وأكاديمية رواد الفضاء للأعمار من 6-11 عاماً، ويتعلم خلالها الطلبة كيف يمكن أن يصبحوا رواد فضاء في المستقبل، بالإضافة إلى مخيم إدارة الأعمال الشتوي، والذي ينظمه جامعة أبوظبي وهو مخصص للشباب المبتكرين من أعمار 16-18 عاماً، ويستهدف هذا المخيم، طلبة المدارس الثانوية تحت شعار «ريادة الأعمال: كيف تبدأ عملك التجاري ؟، كما يوفر لأصحاب المشاريع الناشئة الفرصة لتطوير مهاراتهم، وسيحصل جميع المشاركين على شهادة من جامعة أبوظبي.

النمو العقلي

وتتضمن منصة أنشطة دورة المرونة وتركز على النمو العقلي، وتهدف لتعليم الأطفال كيفية مواجهة التحديات والتطور في عالم دائم التغير وتستقطب أعمار من 8-11 عاماً.

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