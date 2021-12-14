انطلاق المؤتمر العلمي الدولي الثاني لجامعة أم القيوين

المصدر: أم القيوين - وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، انطلق أمس المؤتمر العلمي الدولي الثاني لجامعة أم القيوين تحت عنوان «جائحة كورونا.. التحديات واستشراف المستقبل».

ويأتي المؤتمر في إطار سياسة وأهداف الجامعة الرامية إلى تعزيز مفهوم البحث العلمي من خلال البرامج الابتكارية في جميع التخصصات، بما يتوافق مع احتياجات البحث العلمي على مستوى المجتمع الإماراتي والإقليمي والدولي.

وتشهد جلسات المؤتمر التي تستمر على مدى يومين مشاركة واسعة من المستشارين وأصحاب الاختصاص كل في مجاله.

وشارك في جلسات اليوم الأول للمؤتمر، الدكتور جلال حاتم مدير الجامعة، وضرار بلهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور رضا صالح نائب رئيس جامعة كفر الشيخ بجمهورية مصر العربية، وسالم الكيت مدير مكتب رأس الخيمة للمحاماة.

وناقش المؤتمر عدة محاور منها الإعلام، وتم من خلال هذا المحور تسليط الضوء على عدة مواضيع منها الإبداع والابتكار في برنامج العلاقات العامة الحديثة، ومناقشة دور وسائل التواصل الاجتماعي خلال وبعد جائحة «كورونا»، بالإضافة إلى مناقشة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإعلام وحاضر ومستقبل الصحافة.

وتناول المحور الثاني للمؤتمر، ارتباط القانون بالجائحة، حيث تمت مناقشة تداعيات جائحة «كورونا» وآثارها القانونية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتداعيات جائحة «كورونا» على الجريمة وجهود مواجهتها.

وناقش المؤتمر عدة محاور منها إدارة الأعمال والآداب والعلوم وارتباطهم بأهم آثار جائحة «كوفيد 19».

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