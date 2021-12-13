3 أيام عطلة بجامعة الشارقة لأعضاء التدريس والطلبة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة أنه بناء على قرار المجلس التنفيذي بالشارقة القاضي بجعل العطلة الاسبوعية 3 أيام والدوام 4 أيام وضعت ادارة الجامعة خططها لتلبية قرار المجلس التنفيذي للإمارة في اطار حرصها على تلبية مناهجها في الآفاق التعلمية والتعليمية وميادين البحث العلمي المختلفة على ان يبدأ التطبيق في الاول من يناير 2022 ، على أن تكون الدراسة 4 أيام والعطلة 3 ايام ، بحيث تطرح المساقات كما هو معتاد وفقا لمعايير الاعتماد الاكاديمي المعتمدة من قبل وزارة الربية والتعليم وجهات الاعتماد العالمية ، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية في التعليم العالي لضمان التغطية الشاملة لمتطلبات البرامج والمساقات الاكاديمية ، وسوف تستمر الجامعة في تطبيق التعلم الهجين المرن 4 أيام ، وهي الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس ، ما يعطي مرونة في طرح المساقات النظرية والعلمية والاكلينيكية والفنية ، وبالتالي امكانية التعليم السلس والتحول الى الدراسة عن بعد في حال الضرورة .



واضاف الدكتور مجول بأن الجامعة حاليا يدرس بها 17 الف طالب وطالبة في مختلف المساقات ، منهم 2700 لدرجة الماجستير والدكتوراه و275 من طلبة فروع الجامعة المختلفة .

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