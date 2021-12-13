أستاذ بجامعة نيويورك أبوظبي يفوز بمنحة عالمية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن فوز يوسف إدغضور، الأستاذ المساعد في علم الأحياء بالجامعة، بمنحة مبادرة «تشان زوكربيج لإنشاء أطلس خلايا مناعية شامل على مستوى العالم» بدءاً بالتجمعات السكانية الريفية والحضرية من أصول أفريقية.

وحصل مشروع «أطلس الخلايا المناعية للمجموعات السكانية من أصول أفريقية» على تمويل بقيمة 2.7 مليون دولار أمريكي تقريباً، ويركز على دراسة خصائص وتباين الخلايا المناعية لدى الأفراد وارتباطها بالمتغيرات البيئية والوراثية والمناعية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال يوسف إدغضور: يتعيّن علينا نحن العاملين في مجالات علوم أحياء الإنسان والطب الحيوي تنظيم جهودنا لزيادة تمثيلية مختلف الأعراق البشرية في البحث العلمي بهدف تطوير علاجات فعّالة لجميع الأفراد والمجتمعات.

وستساهم منحة مبادرة «تشان زوكربيج» في تحقيق هذه المساعي من خلال دعم أبحاثنا على التفاعلات الجينية البيئية في النظام المناعي، ونركز في جهودنا الأولى على مجموعات سكانية في القارة الأفريقية بدءاً من المناطق الريفية والحضرية في المغرب. وتتمثل خطتنا في توسيع نطاق البحث ليشمل سكان الإمارات، بالإضافة إلى دول أفريقية وآسيوية أخرى لم تخضع لبحوث وافية في مجالات العلوم الجينية والمناعية.

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