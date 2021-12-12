طالب إماراتي يفوز بالمركز الثالث لجائزة الشيخ ناصر بن حمد للإبداع الشبابي

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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فاز حمد عيسى المرزوقي طالب بجامعة خليفة قسم الهندسة الطبية والحيوية بالمركز الثالث في فئة الابداع العلمي، ضمن فئات جائزة الشيخ ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي 2021، وذلك عن مشاركته بالابتكارات التي عمل عليها مع فريق "ظبي تكنولوجي" ضمن فريق عمل شبابي ضم عبدالله يوسف الحمادي وحميد محمد المرزوقي، وحصل حمد على المركز الثالث للفئة العمرية 18-24، لفئة الابداع العلمي حيث فاز بالمركز الأول جيجاون هو "الصين" وزياد أحمد "السعودية".

وترسخ جائزة الشيخ ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي مكانتها في المجتمعات المحلية والدولية، حيث باتت قصص النجاح شاهداً حياً على أهمية الجائزة ودورها الإيجابي في اكتشاف وصقل وإبراز المبتكرين والمبدعين على المستوى العالمي، وتمنح الجائزة للمبدعين والمبتكرين في ست فئات هي مسابقة الرسم، الهندسة المعمارية، التصميم الجرافيكي، صناعة الأفلام، التصوير الفوتوغرافي، والإبداع العلمي.

من جانبه أكد حمد المرزوقي لـ "البيان" أن الجائزة حافز للإبداع، متقدماً بالشكر والتقدير إلى مسؤولي الجائزة في مملكة البحرين على إتاحة الفرصة للمشاركة والفوز بمركز متقدم، ضمن فئة الإبداع العلمي، ومؤكداً على متانة القاعدة العلمية في الإمارات وصقل الشباب والطلبة بالمهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل، وحصد الجوائز على المستوى العربي والدولي، ويأتي ثمرة جهود كبيرة للقيادة الرشيدة في تبني الإبداع وتحفيز الشباب على تقديم مشاريع ابتكارية.

وحول معايير الترشح للجائزة قال ترشحت وفزت بالمركز الثالث لفئة الابداع العلمي عن ملف شمل ابتكار جهاز "HONS" وهو يعمل على حل مشكلة الانشغال بغير الطريق والنوم اثناء القيادة بالإضافة إلى ابتكار - Dhabi.M ويعمل على مساعدة مرضى السكري، بالإضافة إلى اختياري سفيراً لبرنامج seeds for the future التابع لهواوي.

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