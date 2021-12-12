3 أيام عطلة للمدارس الخاصة في الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد علي الحوسني مدير هيئة التعليم الخاص في الشارقة خلال مداخلة عبر برنامج البث المباشر من اذاعة الشارقة أنه بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وعلى قرار المجلس التنفيذي بشأن العمل في إمارة الشارقة ، تقرر أن يكون نظام العمل في المدارس الخاصة بالشارقة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، على أن تكون العطلة 3 أيام " الجمعة والسبت والأحد" ابتداء من يناير 2022 ، وسيم الإعلان عن التفاصيل فيما يتعلق بساعات الدراسة لاحقاً.

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