جامعة دي مونتفورت تطلق رسمياً أول حرم جامعي دولي لها في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت جامعة دي مونتفورت (DMU)، إحدى الجامعات الحكومية الرائدة في المملكة المتحدة في ليستر، حرمها الجامعي رسمياً في مدينة دبي الأكاديمية، أمس، ليكون أول فرع دولي لها خارج المملكة المتحدة، حيث تقدم المؤسسة التعليمية نهجها المستدام والمبتكر لدعم التطوير الشخصي والمهني للطلاب، والنمو الاقتصادي، وتنمية رأس المال البشري في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج بأكملها



في حفل الافتتاح، قالت البروفيسور كاتي نورمنجتون، نائبة رئيس جامعة دي مونتفورت DMU، «يوفر لنا الحرم الجامعي في دبي مقعدًا لا مثيل له على طاولة العالم، مكانًا يمكننا من خلاله المساهمة حقًا في وضع جدول أعمال عالمي. وبالمقابل، لدينا الكثير لنقدمه لهذه المدينة، حيث إنه من المعروف أن التعليم العالي في المملكة المتحدة يمتلك أفضل الجامعات في العالم، ونحن نفخر بجودة تعليمنا».



سيقدم فرع جامعة دي مونتفورت DMU الجديد في دبي للطلاب مجموعة من الدورات الجامعية والدراسات العليا بما في ذلك الأمن السيبراني والهندسة المعمارية وعلم النفس والمحاسبة والمالية والهندسة وإدارة الموارد البشرية وتسويق الأزياء.



تم بناء الحرم الجامعي نفسه لهذا الغرض، مع فصول دراسية متعددة، وقاعة تتسع لـ 700 مقعد، بالإضافة إلى مكتبة، ومختبرات تكنولوجيا المعلومات، والروبوتات، والمختبرات الميكانيكية والكهربائية، جنبًا إلى جنب مع الهندسة المعمارية والأزياء واستوديوهات التصميم.

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