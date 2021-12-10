يتضمّن جداول للحصص والاختبارات مدارس حكومية وخاصة تستعد لتطبيق نظام الدوام الجديد

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باشرت مدارس حكومية وخاصة بوضع خطط وبرامج تدريسية، تتواءم مع التعديل الأخير، الذي اعتمدته حكومة الإمارات، متضمناً تعديل أيام العمل الرسمية في القطاع الحكومي، لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل، وذلك من الإثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل يوم الجمعة، على أن تكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، مؤكدين أن مصلحة الطلبة، والحفاظ على عدد أيام التمدرس، يعتبران أولوية رئيسة لديهم. (دبي - نورا الأمير)

وتماشياً مع النظام الجديد عمدت مدرسة الاتحاد الخاصة في دبي على تعديل الجدول الدراسي، بحيث ينتهي الدوام المدرسي بالنسبة لطلبة رياض الأطفال الساعة الـ 1.30 ظهراً، ودوام الطلبة في كافة المراحل يوم الجمعة الساعة الـ 11.30.

ووفقاً لجدولها المعدل يباشر الطلبة في المراحل الدراسية المختلفة دوامهم يوم الاثنين من الساعة الـ 8 وحتى الـ 2.04، فيما ينتهي الدوام أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس عند الساعة الـ 3، والجمعة عند الـ 11.30، ويرافق ذلك الأخذ بعين الاعتبار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، بهدف ضمان استمرارية التعليم الحضوري، والحفاظ على بيئة تعليمية صحية وأمنة.

وقال ياسر سكمجي نائب مدير مدرسة الشروق الخاصة في دبي: إنهم يعملون حالياً على وضع الخطط، لتواكب النظام الجديد، وأجمع عدد من مديري المدارس على أن وتيرة العمل والإنتاجية ستزداد في مختلف القطاعات، التي يشملها القرار، لا سيما في المؤسسات التعليمية، التي سيجد فيها الطلبة والمعلمون متسعاً من الوقت للمراجعة والتحضير، مما يسهم في تعزيز جاهزية الطلبة ليومهم الدراسي، كما يتيح للمعلمين فرصة التحضير الجيد للحصص الدراسية، ويؤدي بالنتيجة إلى مخرجات تعليمية ذات مقاييس عالية.

وأضافوا: إن المجتمع التعليمي على مستوى الدولة استقبل خبر إقرار العطلة بارتياح كبير، معولين على الفرصة التي سيتيحها التعديل الجديد لجميع أطراف العمل التربوي.

وذكرت مدارس خاصة تتبع المنهاج الوزاري أنها بانتظار التعليمات من قبل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لبناء تصوراتها، وخططها العامة المبنية على موجهات المؤسسة، ووزارة التربية والتعليم.

ومن جانبها أكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن تغيير نظام الدوام المدرسي في جميع مدارس الدولة الحكومية اعتباراً من الأول من يناير المقبل 2022، حيث ستكون أيام التمدرس من الاثنين إلى الخميس، ويوم الجمعة نصف يوم دراسة، مع الأخذ بعين الاعتبار المراحل الدراسية والمعطيات اللوجستية لكل مدرسة، ليتوافق مع النظام الجديد لأيام العمل والعطلة الأسبوعية، الذي أعلنته الحكومة الاتحادية.

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