«دبي الإسلامي» يقدم 500 ألف درهم لـ 50 طالباً في مؤسسة تراحم الخيرية

المصدر: دبي- البيان

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قدّم بنك دبي الإسلامي، تبرعاً مالياً بقيمة 500 ألف درهم، لمؤسسة تراحم الخيرية، بغرض كفالة 50 يتيماً متعففاً من طلبة العلم، وذلك تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد اتحادها الـ 50.



وتأتي الخطوة متسقة مع استراتيجية البنك، الذي دأب على تقديم الدعم والمساندة لكافة المؤسسات والجمعيات الخيرية العاملة في الدولة.



وعبّر خالد القاسم رئيس مجلس إدارة مؤسسة تراحم الخيرية، عن بالغ شكره وتقديره للبنك، منوهاً بالدور الإنساني والمجتمعي الذي يقوم به.



وأضاف أن مؤسسة تراحم الخيرية، تثمن هذه المبادرة، التي تأتي متزامنة مع احتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي، وتؤكد أن الإنجازات الكبيرة التي حققتها البلاد، إنما جاءت ثمرة لثقافة العطاء، وقيم التكافل المجتمعي، بوصفها جزءاً لا يتجزأ من الثقافة والهوية الإماراتية.

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