انطلاق أعمال مؤتمر جامعة الشارقة السنوي الثالث للاستراتيجية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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ثمّن سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، الثقة الغالية التي أولاها له صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتكليف سموه برئاسة جامعة الشارقة، مؤكداً سموه على استمرار مواصلة مسيرة جامعة الشارقة وتطورها وتفوقها الأكاديمي، على كافة المستويات. جاء ذلك، خلال حضور سموه، صباح أمس، افتتاح مؤتمر جامعة الشارقة السنوي الثالث للاستراتيجية، وذلك في قاعة المدينة الجامعية.



وقال سموه: إن جامعة الشارقة تبوأت، بقيادة صاحب السمو حاكم الشارقة، مكانةً متقدمةً على مستوى جامعات العالم، وفقاً للتقييم الذي تجريه سنوياً، منظمات تقييم الجامعات على المستوى الدولي، إلى جانب جهود نخبة مجلس الأمناء، وكوكبة العلماء والمتخصصين، وأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية والفنية، وجميع العاملين بالجامعة.





خطة





وأشار سمو نائب حاكم الشارقة، لسعي مؤتمر جامعة الشارقة السنوي الثالث للاستراتيجية، من خلال مناقشاته وجلساته، إلى رسم وتصميم خطة استراتيجية واضحة، تعمل على تحقيق الأهداف التي تسعى لتحقيقها الجامعة، والتي تتسم بالتوافق مع المكانة المرموقة للجامعة العالمية، وذلك لتحقيق المزيد من التعاون والمشاركة، مع هذه المؤسسات الأكاديمية العالمية، في مختلف الشؤون العلمية والمعرفية والمنهجية.



وشهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، خلال حفل الافتتاح، إطلاق هوية جامعة الشارقة الجديدة، وهو الشعار الذي يعكسُ تطلعات وهوية الجامعة، كمؤسسة علمية عالمية، تنطلق من إمارة الشارقة. وسيتم استخدام الشعار الجديد خلال الـ 20 سنة المقبلة، في كافة مكاتبات ووثائق جامعة الشارقة الرسمية.



ثقة





وألقى الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، كلمة، استعرض خلالها عدداً من الإنجازات التي حققتها الجامعة خلال الفترة الماضية، ومشاركات الجامعة في المحافل الدولية في مختلف المؤتمرات الملتقيات العلمية، إلى جانب العلاقات البحثية مع المؤسسات الأكاديمية المرموقة في مختلف أنحاء العالم، والمشروعات المختلفة التي قدمتها الجامعة، وتعاون فيها الطلبة والأساتذة من مختلف التخصصات، متناولاً أمثلة متعددة لتعاون الجامعة في مجال العلاقات الدولية، إلى جانب الأنظمة الرقمية الحديثة لإدارة الأعمال في الجامعة.

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