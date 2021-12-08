«نيويورك أبوظبي» تحتفي بطلابها الحاصلين على منحة شوارزمان العالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

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احتفت جامعة نيويورك أبوظبي، بطلابها الحاصلين على منحة شوارزمان أحد أبرز برامج الزمالة والمنح في العالم.

وحصلت لين يي وصوفيا يوشينكو من دفعة عام 2022 وهيربرت كراوذر من دفعة عام 2021 على منحة شوارزمان لعام 2023 التابعة لكلية شوارزمان من جامعة تسينج هوا في العاصمة الصينية بكين، ليصل عدد طلاب الجامعة الحاصلين على المنحة 15 طالباً وطالبة من تسع جنسيات مختلفة.

وتهدف منحة «شوارزمان» إلى إعداد الجيل المقبل من القادة العالميين القادرين على معالجة التحديات للقرن الحادي والعشرين.

وتختص الطالبة الصينية لين يي «23 سنة» في الفلسفة وعلم النفس، إلى جانب تخصص فرعي في الرياضيات التطبيقية في جامعة نيويورك أبوظبي، حيث ساهمت في تأسيس وتطوير المنتدى الصيني الخليجي أول منتدى طلابي لجامعة نيويورك أبوظبي في المنطقة يناقش الفرص والتحديات التي تفرضها العلاقات الصينية الخليجية، كما أدارت المؤتمر السنوي الأول للفلسفة في جامعة نيويورك، وتولت رئاسة النادي الثقافي الصيني في الجامعة، وتلقت تدريباً مهنياً لدى شركة برايس ووترهاوس كوبرز وعملت فيها وعملت أيضاً في شركة باين آند كومباني وبايت دانس.

وقالت الطالبة الصينية لين يي «أنا ممتنة جداً للمستوى التعليمي الرائع الذي حصلت عليه، والذي منحني الحافز والجرأة والشجاعة لخوض التجارب الجديدة، كما وفرت جامعة نيويورك أبوظبي الدعم والموارد، وسمحت لي بالاستكشاف ومواجهة التحديات المختلفة التي رسمت ملامح شخصيتي اليوم».

دعم

وأضافت: «أتقدم بالشكر لجميع المشرفين والزملاء الذين قدموا لي دعمهم الكامل طوال الوقت، وأتطلع قدماً إلى تعميق معرفتي والمساهمة في التنمية الإقليمية وتمكين الآخرين من خلال الاستفادة من التعليم رفيع المستوى الذي يقدمه لي برنامج منحة شوارزمان».

وقال الطالب الأمريكي هيربرت كراوذر «22 سنة» الذي يختص في العلوم السياسية: «سعيد للغاية لحصولي على منحة شوارزمان لهذا العام، وأود التقدم بجزيل الشكر إلى جميع المشرفين والزملاء الرائعين الذين حظيت بفرصة العمل معهم هنا في الجامعة إلى جانب العديد من المشرفين، من خارج الدائرة الأكاديمية، الذين ساعدوني كثيراً وأتاحوا لي هذه الفرصة».

وأضاف: «فخور بالفرصة التي سيتيحها لي تواجدي في الصين، ولا سيما في جامعة عريقة مثل تسينج هوا للتعرف على كثير من التحديات الملحّة التي يحملها المستقبل، كما تتميز الصين بدور مهم وفريد في قطاع الطاقة والمناخ الذي أعد نفسي شغوفاً به؛ لذا أتطلع قدماً إلى العمل هناك في الخريف المقبل».

وقالت الأوكرانية صوفيا يوشينكو «22 سنة» التي تتخصص في الدراسات القانونية: «أمتلك اعتقاداً راسخاً بالأهمية المتزايدة لدور الصين في قطاعات الأعمال والاقتصاد والسياسة على الصعيد العالمي؛ لذا أرغب في التعرف عن قرب على هذه الدولة وتاريخها وثقافتها وشعبها، وأتطلع بكل حماس إلى التعاون والتفاعل مع الفائزين الآخرين بمنحة شوارزمان».

وجرى اختيار الطلاب الذين حازوا منحة شوارزمان 2023 من بين أكثر من 3000 متقدّم انتقى فريق القبول منهم دفعةً متميزة من 151 طالباً من 33 دولة و106 جامعات.

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