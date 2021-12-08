جامعة دبي تستقبل وفداً من وزارة العدل في المملكة المتحدة

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت جامعة دبي، وفداً من وزارة العدل في المملكة المتحدة، برئاسة اللورد ديفيد ولفسون الوزير بوزارة العدل في المملكة المتحدة.

تضمنت زيارة الوفد، جولة في الحرم الجامعي، حول المبنى الأخضر والمستدام، وكليات الجامعة، صحبهم خلالها الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة، والدكتور ناصر المرقب نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية، والدكتور محمد ربابعة عميد كلية القانون في الجامعة، والدكتورة وشيكة سهيم مدير برامج الدراسات العليا، بالإضافة إلى عدد من الطلبة، والهيئتين الأكاديمية والإدارية.

وأكد الدكتور البستكي على أهمية هذه الزيارة، في تعزيز مفاهيم العدالة الاجتماعية، وحماية الحقوق القانونية والدستورية لدى طلبة الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس.

وقال الدكتور البستكي: «نهدف دائماً نحو تعريف وتثقيف طلبة القانون لدينا، حول الدور الحاسم والأساسي لوزارة العدل، في الرقابة والإشراف العام والخاص، وتنظيم الشؤون الإدارية والمالية لمحاكم الحكومة الاتحادية في الدولة». وأضاف: «في دولة عالية التنافسية العالمية، كالإمارات العربية المتحدة، أصبح فهم النهج الدولي للمخاوف والممارسات القضائية، أمراً بالغ الأهمية للطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية».

دور مهم

وأعرب الدكتور ربابعة عميد كلية القانون، عن امتنانه لزيارة اللورد ولفسون والوفد للجامعة، مشيراً إلى أن الدور المهم الذي تلعبه كلية القانون، يكمن في تزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات التي تؤهلهم للحصول على كفاءات أكاديمية ومهنية للعمل والتدريب، في مجالات القانون والعدل، في دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

وفي الكلمة التي ألقاها اللورد ولفسون، قدم نبذة عن بداياته المهنية كمحامٍ، قبل أن يصبح محكماً دولياً، والآن وزيراً في حكومة المملكة المتحدة.

وتحدث عن الخدمات القانونية للبعثة التجارية في دبي، والدور المهم للخدمات القانونية في تسهيل الأعمال التجارية، وكذلك التجارة الدولية والاستثمارات.

وأوضح اللورد ولفسون للحضور، كيف يدعم القانون الإنجليزي العمل القانوني الدولي، ويدعم الابتكار، حيث سلط الضوء على فوائد التأهيل المزدوج «أي الحصول على مؤهلات من ولايتين قضائيتين، مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة»، في دعم مهنة قانونية دولية مزدهرة.

وركز على العلاقات المشتركة بين حكومتي المملكة المتحدة والإمارات، من حيث الخدمات والممارسات القانونية.

واختتم حديثه بجلسة حوارية تفاعلية مع طلبة الجامعة.

وقام الدكتور البستكي بتسليم الوفد، ممثلاً باللورد ولفسون، درع الجامعة، تقديراً لزيارته المهمة إلى جامعة دبي.

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