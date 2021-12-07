عبدالله الفلاسي: نظام العمل الجديد سيرتقي بأداء وإنتاجية العمل الحكومي

المصدر: دبي - البيان

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أكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن دولة الإمارات تحرص دائماً على إصدار القوانين والتشريعات والأنظمة التي تسهم إسهاماً فعالاً في تيسير حياة الناس، وتولي القيادة الرشيدة المورد البشري أهمية كبيرة، لما له من دور أساسي ومهم في تعزيز مسيرة التنمية والتطور في الإمارات.

وقال: إن النظام الجديد للعمل الأسبوعي، سيرتقي بأداء وإنتاجية العمل الحكومي، خاصة وأن الكثير من الدراسات أكدت على أهمية تقصير أسبوع العمل، وزيادة أيام العطلة الأسبوعية، لما لها من فائدة على صحة الإنسان الجسدية والذهنية، وبالتالي تحسين الإنتاجية والأداء في العمل.

اندماج

وأضاف مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: أن النظام الجديد سوف يرسخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وتنافسيتها بين أكثر الدول جاذبية للعمل والحياة في العالم، بالإضافة إلى تعزيز مرونة العمل الحكومي وقدرته على التكيف مع المتغيرات والمستجدات العالمية، وسيحقق قفزة نوعية في الأداء الاقتصادي للدولة؛ فاندماج الاقتصاد الإماراتي مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية ستكون له آثار إيجابية كبيرة على التبادل التجاري والمعاملات المالية.

توازن

وأوضح: أن النظام الجديد سوف يسهم في تعزيز الحياة الأسرية، والتلاحم المجتمعي، وإسعاد الموظفين، وتعزيز جودة حياتهم من خلال إتاحة وقت أكبر لهم للبقاء مع أسرهم، والتمتع بعطلة أسبوعية أطول مما يحقق التوازن بين الحياة الشخصية ومتطلبات العمل، وهذا سيكون له كذلك آثار إيجابية على إنتاجية الموظفين وأدائهم في العمل.

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