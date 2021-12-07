وزير التربية : نظام العمل الأسبوعي الجديد يتماشى مع استراتيجية قطاع التعليم

المصدر: وام

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أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ، أن تطوير المنظومة التعليمية في الدولة يشكّل أولوية قصوى تُسخر لها حكومة الإمارات كافة أسباب النجاح، مشيراً إلى أن نظام العمل الأسبوعي الجديد يندرج ضمن جهود التطوير المستمرة والهادفة إلى الارتقاء بقطاع التعليم وتعزيز قدرته على تخريج أجيال مؤهلة انسانياً ومعرفياً وقادرة على الإسهام في بناء مستقبل مشرق يتحقق فيه الطموح الإماراتي .

وأضاف الحمادي أن نظام العمل الأسبوعي الجديد يتماشى مع استراتيجية قطاع التعليم الرامية إلى خلق بيئة تعليمية منفتحة ومتطورة، وتقديم مختلف سبل الدعم لأطراف المنظومة من طلاب ومعلمين وأولياء أمور، مؤكداً أن النظام الجديد يراعي في المقام الأول مصلحة الطلاب ويسهم في تعزيز التجربة التعليمية ككل.

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