مدارس دبي الخاصة تعتمد نظام العمل الأسبوعي

المصدر: دبي-نورا الأمير

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أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي تغيير نظام العمل الأسبوعي في مدارس الإمارة الخاصة، تماشيا مع القرار الذي اتخذته حكومة الامارات، حيث ستكون أيام العمل من الاثنين إلى الخميس ونصف يوم عمل يوم الجمعة من الساعة السابعة والنصف صباحاً إلى الثانية عشرة ظهراً اعتباراً من الأول من يناير 2022.

وستعمل الهيئة بالتعاون مع إدارات المدارس الخاصة في الإمارة على ضمان التحول الى النظام الجديد بصورة تضمن انسيابية الدوام بشكل يتواكب مع التوجه الجديد، فيما أكدت عدد من المدارس الخاصة في دبي أنها على استعداد تام لتطبيق القرار الجديد كونه يساعد الإمارات ويعزز مكانتها الدولية في مؤشر التنافسية وقدرته على استيعاب المستجدات والاستجابة لها بشكل سريع.

يذكر أن النظام الجديد في العمل لن يؤثر على عدد أيام التمدرس بالنسبة للطلبة والتي تبلغ 186 يوماً للمدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم.

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