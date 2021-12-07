مدارس أبوظبي الخاصة تعتمد تغيير نظام العمل الأسبوعي

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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خاطبت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي مدراء المدارس الخاصة بتغيير نظام الدوام المدرسي ليتوافق مع النظام الجديد في الحكومة الاتحادية، وبحسب النظام الجديد للدوام المدرسي ستكون أيام العمل من الاثنين إلى الخميس، ونص يوم عمل يوم الجمعة من 7.30 صباحاً وإلى 12.00 ظهراً اعتباراً من 1 يناير 2022.

وقالت الدائرة في تعميهما إلى مدراء المدارس وحصلت "البيان" على نسخه منه، اعتمدت حكومة الإمارات أسبوع العمل ليصبح 4 أيام ونصف اعتباراً من 1 يناير 2022، وسيكون نصف يوم العمل يوم الجمعة، بينما ستكون عطلة نهاية الأسبوع الجديدة يومي السبت والأحد، ووجهت الدائرة بأن هذا القرار سيجري على جميع المدارس في أبوظبي، مع تزويد المدراء بمنشور في الأيام القليلة المقبلة.

في السياق اكد مدراء مدارس لـ "البيان" استعدادهم التام إلى تطبيق نظام العمل الجديد وأشاروا إلى تعويض العجز في دوام يوم الجمعة والمقرر بنصف يوم، وتوزيع الحصص المتبقية إلى أيام أسبوع بواقع حصة يومية من 40 وإلى 45 دقيقة، ويترتب عليه تغيير نظام العمل للموظفين والمعلمين ومواعيد جديدة لحافلات الطلاب.

وأضاف مدراء مدارس بأن نظام العمل الجديد يتوافق مع الكثير من دول العالم، وسيكون له مردود تجاري ومالي كبير، ويعزز موقع الامارات ضمن مؤشرات التنافسية العالمية في قطاعات الاقتصاد والأعمال.

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