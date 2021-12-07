تكريم باحثين بجامعة الإمارات ضمن قائمة أفضل 2 % من علماء العالم

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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احتفلت جامعة الإمارات العربية المتحدة، أمس، بالباحثين الرائدين المدرجين، في قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم، والتي تُحدّد أفضل العلماء في مجالات تخصصاتهم، والذين يتمّ الاستشهاد بمنشوراتهم عادة من قبل مؤلفين آخرين حول العالم، وهما الدكتور فكري أبو زيدان - كلية الطب والعلوم الصحية والدكتور شوريش أوجا- كلية الطب والعلوم الصحية.

وأشاد معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة بإنجازات العلماء.

وقال معالي نسيبة: «إن إدراج باحثي جامعة الإمارات في قائمة ستانفورد يشير إلى أنهم من خلال أعمالهم المنشورة، أسهموا في التقدم في مجالات تخصصاتهم. وبشكل مستمر، طوال حياتهم المهنية واليوم، قاموا بتطوير مجالاتهم العلمية الخاصة وساعدوا في إنتاج الباحثين الآخرين».

وأشار إلى «أن وجود الكثير من علمائنا المدرجين في قائمة ستانفورد يدل على اهتمام الجامعة بالبحث العملي العالمي، وتميز بيئة البحث والعلماء لدينا».

اقتصاد

من جانبه، قال الدكتور أحمد مراد النائب المشارك للبحث العملي بالجامعة: إن الجامعة مكرسة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة من خلال أبحاثها الأكاديمية وتعزيز استراتيجيتنا للتعاون البحثي مع المؤسسات الأكاديمية الدولية ومراكز البحث المرموقة في العالم.

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