سلطان القاسمي يعين سلطان بن أحمد رئيساً لجامعة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان، وام

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (46) لسنة 2021م، بشأن تعيين رئيس لجامعة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُعيّن سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيساً لجامعة الشارقة، ورئيساً لمجلس أمنائها، وذلك اعتباراً من تاريخه.

لقاء

إلى ذلك التقى صاحب السمو حاكم الشارقة، أمس في المبنى الرئيسي لجامعة الشارقة، سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، وعدداً من السادة أعضاء مجلس أمناء الجامعة.

وأشاد سموه بالمستوى الكبير الذي وصلت إليه جامعة الشارقة في كافة جوانب العملية التعليمية والأكاديمية والبحثية والاجتماعية والإدارية وغيرها.

خطط

وأثنى سموه على دور مجلس الأمناء في رسم الخطط والسياسات العامة للجامعة.

ولفت صاحب السمو حاكم الشارقة إلى جهود سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي البناءة، التي ستسهم خلال توليه رئاسة الجامعة في تحقيق تطلعاتها.

شكر

من جانبه تقدم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، رئيس جامعة الشارقة، بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على الثقة التي أولاها إياه بتكليفه برئاسة جامعة الشارقة.

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