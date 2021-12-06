جامعة أم القيوين تنظم مؤتمرها الدولي الثاني

المصدر: البيان

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تستضيف جامعة أم القيوين للفترة من 13_14 ديسمبر الجاري المؤتمر الدولي الثاني تحت عنوان (جائحة كورونا بين التحديات واستشراف المستقبل) ويشارك في المؤتمر أكثر من 70 باحثا متخصصا، حيث توزعت البحوث المشاركة على أربعة محاور رئيسة هي:

محور القانون ومحور الإعلام ومحور العلوم والآداب فضلاٍ عن محور إدارة الأعمال.

وأكد الاستاذ الدكتور جلال حاتم مدير الجامعة أن أهداف المؤتمر الدولي تتمثل في توفير منصة للباحثين من جميع أنحاء العالم لمناقشة التحديات في ظل الظروف الراهنة وتبادل الأفكار والنتائج وعرض الحلول الملائمة، والاستفادة من التطورات الهائلة في عصر المعرفة من خلال استقراء المتغيرات المحتملة في مجال محاور المؤتمر وتوفير الفرصة للأساتذة والباحثين وطلبة الدراسات العليا لزيادة معارفهم العلمية وترسيخ الفلسفة الابتكارية أثناء الأزمات.

وأضاف الدكتور حاتم أن المؤتمر فرصة مناسبة لتلاقح الثقافات من خلال مشاركة عشرات العلماء والباحثين العرب من مختلف الجامعات والمراكز البحثية العربية والدولية وأن جامعة ام القيوين حريصة على نشر ثقافة المعرفة والابتكار وترسيخ روابط التبادل العلمي وتجسير العلاقات بين مختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية المحلية منها والدولية.

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