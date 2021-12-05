جامعة الإمارات: التطوع يساهم في تحقيق التنمية ونشر روح التعاون والتسامح

المصدر: العين - البيان

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أكد الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، النائب المفوض العام لجناح جامعة الإمارات في إكسبو 2020 دبي أن الاحتفال باليوم العالمي للمتطوعين ضمن برنامج الأمم المتحدة، يؤكد أهمية ودور المتطوعين في البرامج الإنسانية، ويساهم في تحقيق التنمية ونشر روح التعاون والتسامح واكتساب المهارات والخبرات وتعزيز الشراكة المجتمعية في مختلف البرامج.

وقال مراد: «بهذه المناسبة نتوجه بالشكر والتقدير لكل متطوع، لأنهم في طليعة متصدّري الجهود للعمل التطوعي والإنساني، فهم متواجدون في كل المواقع وكل الأوقات والمناسبات، وقد ظهر دورهم جلياً في التصدي لمكافحة وباء كورونا وفعاليات الهلال الأحمر والأعمال الإنسانية».



دور متميز



وأضاف: «كما نفتخر بجهودهم المبذولة في برامج الجامعة، وتنظيم الفعاليات والاحتفالات وبرامج التوعية، إضافة لدورهم المتميز في فعاليات إكسبو 2020 دبي، حيث حرصت الجامعة على تكليف عدد من الطلبة من مختلف الكليات للتواجد المستمر في فعاليات إكسبو 2020 دبي من خلال جناح جامعة الإمارات من أجل استشراف آفاق المستقبل ونقل الصورة الحضارية والإنسانية لدولة الإمارات ويُسعدنا مشاركة أكثر من 50 متطوعاً كل أسبوع يتواجدون في أروقة جناح الجامعة ويساهمون في تعريف الزوار بفعاليات وأنشطة الجامعة خلال هذا المعرض العالمي الرائد».

وتابع: «حرصت جامعة الإمارات على تقديم كل أوجه الدعم المعنوي للطلبة المتطوعين في احتساب ساعات العمل التطوعي ضمن مهارات وأنشطة الطلبة ومنحهم الشهادات التي تساهم في تعزيز خبراتهم من خلال الاندماج بالمجتمع بعد التخرج».

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