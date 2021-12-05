مدارس دبي تحتفل بعيد الاتحاد الـ50

المصدر: دبي - نورا الأمير

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تزينت مدرسة جيمس الخليج الدولية في دبي احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين وعمت البهجة أرجاءها تعبيراً عن حبها وانتمائها الوطني، وأكدت المدرسة من خلال فعالياتها التي حملت شعار «اليوبيل الذهبي، خمسون عاماً من الازدهار» أن المدارس ليست مكاناً للتعلم فقط بقدر ما هي مؤسسات تعليمية تربي الطلبة على القيم الوطنية وتغرس فيهم حب الوطن والانتماء إليه بشكل حقيقي وفاعل.

وبحسب غدير أبو شمط، المديرة ونائبة الرئيس لشؤون التعليم فإن المدرسة كانت جزءاً فاعلاً من تظاهرة حب الوطن، فنظمت فعاليات كان هدفها الاحتفال بعقود من الإنجاز ومسيرة حافلة بالعمل المخلص والدؤوب، مؤكدة أن الاحتفال باليوبيل الذهبي له خصوصية إذ تحتل الإمارات المركز الأول في العديد من مؤشرات الأداء الحكومي والإنجاز المؤسسي.

وذكرت أن مناسبة اليوم الوطني تأتي في كل عام لتذكرنا بعظمة الجهود والتضحية التي سطرها مؤسسو هذا الكيان الكبير والمخلصون من أبناء هذا الوطن الذين قدموا الغالي والنفيس في سبيل نجاح تجربتنا الوحدوية.

وقالت: إن الفعاليات المتنوعة شملت عرض الفرقة الموسيقية وعرض السيارات من شرطة دبي، وفقرات شعرية وغنائية ورقصات شعبية، إلى جانب فقرة «الحديث بين الأجيال» التي قدمتها شخصية «الجدة» التي سردت على الطلبة رحلة التطور التي شهدتها الدولة بين الماضي والحاضر وكيف كان شكل الحياة وصولاً إلى استضافة «إكسبو 2020 دبي» ورافق العرض السردي مقاطع وعروض تمثيلية حية تعزز النص، ما أثرى مخيلة الطلبة وعزز من حصيلتهم المعرفية عن دولتهم.

وانتهت أبو شمط بالقول: الطلبة يتحملون مسؤولية وطنية عظيمة وهي استكمال مسيرة البناء والعطاء التي انطلقت منذ فجر الثاني من ديسمبر عام 1971 واشتد عودها بفضل رجال آمنوا بأن عزتهم في توحدهم فكانت 7 إمارات كالجسد الواحد.

وشاركت مدرسة ويلنغتون انترناشونال في دبي الميدان التربوي احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ50. وقدم طلبة المدرسة العديد من الفقرات التي تعبر عن فرحتهم بذكرى الاتحاد ومنها متحف مؤقت يشمل بعض المقتنيات القديمة، ومسابقة لتصميم شعار اليوبيل الذهبي الذي تم اعتماده لاحقاً ليكون الشعار الرسمي للفعاليات والمناسبات والمراسلات الداخلية كافة في المدرسة.

وهنأت حبيبة حمدان نائبة مديرة المدرسة لشؤون اللغة العربية والتربية الإسلامية والثقافة الإماراتية قيادتنا الرشيدة بالمناسبة، مشيرة إلى أن احتفالاتهم تحمل صفة خاصة كونها انطلقت العام الماضي مع إعلان حكومة الدولة انطلاق احتفالات الدولة باليوبيل الـ50 مدة عام كامل.

وأضافت: نستذكر بكل فخر واعتزاز بناة الوطن، الذين وضعوا الأسس الراسخة لهذا الصرح الشامخ، وعلى رأسهم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، لافتة إلى ربط المناهج كافة بالمناسبة وتوظيف المواد لتخدمها.

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