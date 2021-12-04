جامعة دبي تحتفل بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: دبي - البيان

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تزينت جامعة دبي بأعلام الدولة وعمت مظاهر الفرح والبهجة أرجاءها في احتفالها بعيد الاتحاد الخمسين. حضر الاحتفالات الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة والدكتور حسين الأحمد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والدكتور ناصر المرقب نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية وعمداء الكليات وأسرة الجامعة من الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

وبهذه المناسبة رفع الدكتور البستكي باسمه واسم أسرة الجامعة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة.

وأكد أن الجامعة تحرص على إقامة الفعاليات الوطنية احتفالاً بهذه المناسبات الغالية وبما يسهم في ترسيخ قيم حب الوطن في نفوس طلبتها.



مدرسة في الحكم



وقال الدكتور البستكي إننا في هذه المناسبة الغالية نذكر بكل فخر الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي أسس وإخوانه حكام الإمارات مدرسة في الحكم والقيادة نراها اليوم راسخة في خطوات ومساعي القيادة السياسية الرشيدة، التي تعمل بدورها وفق نهجه وعلى دربه لدفع مسيرة التقدم والرفاهية للبلاد، وتحرص على الانطلاق بالدولة إلى آفاق جديدة تعزز من مكانتها الإقليمية والعالمية.

وأوضح كيف استطاع الشيخ زايد، رحمه الله، عبر اتحاد إمارات الدولة تأسيس دولة الإمارات وبنائها على القيمِ الإنسانيةِ النبيلة، وأن هذه القوة التي تمتلكها الدولة وتسير على نهجها القيادة الرشيدة أصبحت نموذجاً فريداً تسعى معظم الدول والمجتمعات إلى الاقتداء به والسير على نهجه.



ريادة



وقال إن الإمارات حققت في مسيرة الخمسين عاماً سلسلة من النجاحات والإنجازات، وأثبتت في عام الاستعداد للخمسين ريادتها في استشراف المستقبل رغم كل التحديات، وفي مقدمة ذلك ريادة مجال الفضاء بإطلاق مسبار الأمل ووصوله إلى مدار الكوكب الأحمر، وتشغيل المرحلة الأولى من محطة براكة للطاقة النووية والاستعداد لتشغيل المرحلة الثانية من المحطة والتي تسهم في تحقيق معدلات تنمية وتطور غير مسبوق في المجالات كافة.

وأعرب عن فخره واعتزازه بالقيادة الرشيدة لدولة الإمارات، مؤكداً حرص أسرة الجامعة وكل مواطن ومقيم على تقديم كل ما يملكون من طاقات وإمكانات في خدمة مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، ليبقى علم الإمارات خفاقاً عالياً، يعكس كل قصص النجاح التي حققتها الدولة منذ تأسيسها.

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