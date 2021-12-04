مدرسة الاتحاد الخاصة – الممزر تحتفل باليوم الوطني الخمسين

المصدر: دبي ــ رحاب حلاوة

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نظمت مدرسة الاتحاد الخاصة-الممزر بالشراكة مع المتطوعين من أولياء الأمور ومجلس الأمهات احتفالا باليوم الوطني الخمسين، عبروا من خلاله عن فخرهم واعتزازهم بالقادة المؤسسين وتقديرهم لجهود قادتهم في مسيرة البناء والتقدم.

وقالت مدير عام المدرسة السيدة دانييال بنكرتون إن لحفل هذا العام أهمية خاصة كونه احتفال الخمسين وكذلك هو أول احتفال ينظم بعد عامين تقريبا من بدء جائحة كورونا، حيث سررنا برؤية طلابنا وأولياء أمورنا وجميع الحضور بمشاركتنا هذه الاحتفالات الرائعة مع نجاح جهود المجتمع في التعافي من جائحة كوفيد19 وبدء العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية.

تميز الحفل بالحضور اللافت لأولياء الأمور والطلبة وبالعديد من الفقرات والأنشطة التي جسدت حب الوطن وعززت الهوية الوطنية ومشاعر الولاء والانتماء.

وقد استوحى الطلبة من برواز دبي فكرة إبراز معالم دولة الإمارات قديما وحديثا، حيث أقيمت في ساحات المدرسة فعاليات متنوعة مثل السوق الشعبي، المأكولات الشعبية، خيم تراثية، عرض للأزياء، الشخصيات التراثية، صنع الفخار، الحنة، استخراج اللؤلؤ، ورسم الطلبة خريطة دولة الإمارات العربية المتحدة على مساحة واسعة بطريقة ثلاثية الأبعاد.

كما أقيم عرض للسيارات الكلاسيكية التي تعود مليكتها لعائلة السركال.

وقام الحضور بالتوقيع على وثيقة الولاء والانتماء المرفوعة إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تمثل عهد حب وانتماء من مواطني الدولة والمقيمين على أرضها.

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