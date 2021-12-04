انتخاب مكتب التربية العربي في عضوية لجنة الفريق الدولي للمعلمين

المصدر: الشارقة - البيان

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عقد الفريق الدولي للمعلمين اجتماعاً لإقرار خطة العمل المستقبلية 2022-2025م، واعتماد تقرير الإنجاز للمرحلة السابقة وذلك في العاصمة الرواندية كيغالي.



وفي بداية الاجتماع شكر المجتمعون رئاسة الفريق الدولي المشتركة السابقة ممثلةً بالمملكة العربية السعودية وجمهورية النرويج، بعد انتخاب الرئاسة المشتركة الجديدة ممثلةً بجمهورية ألمانيا وجمهورية جنوب إفريقيا.



مكانة



وتم في الاجتماع إعادة انتخاب مكتب التربية العربي لدول الخليج عضواً باللجنة مُمثلاً عن منظمات آسيا، ما يؤكّد المكانة المتنامية التي حققها المكتب في علاقاته بالكيانات التربوية والتعليمية على المستويين الإقليمي والعالمي، إذ تعكسُ إعادة انتخاب المكتب المرة الثانية دوره الواضح في صناعة التوجهات العالمية من خلال وجوده المؤثّر في المنابر الدولية، ومشاركته في البرامج والفعاليات مع أبرز المنظمات مثل يونسكو، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي، ومعهد يونسكو للإحصاء، ومكتب التربية الدولي، ومعهد يونسكو للتعليم مدى الحياة، وإيسسكو وألكسو وغيرها من المنظمات.



دعم



وأكد مكتب التربية العربي في هذا الاجتماع استمراره في دعم برامج الفريق الدولي واللجنة التوجيهية في إطار رؤية وتوجهات الدول العربية ودول آسيا، وذلك انسجاماً مع أدوار المكتب وأهدافه التي يسعى إلى تحقيقها في إطار الدعم الكبير الذي يحظى به من وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء.

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