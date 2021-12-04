طلبة جامعيون: الإمارات تتبوأ مكانة مرموقة في التعليم وجامعاتها تضاهي العالمية

المصدر: استطلاع - عصام الدين عوض

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أكد طلبة جامعيون يدرسون في الجامعات الإماراتية أن الدولة تحظى بمكانة مرموقة عالمياً، وجامعاتها تضاهي أعراق الجامعات، بما تقدمه من برامج ومساقات علمية متعددة، تواكب التخصصات التي تتطلبها لغة العصر، مبينين أن مسيرة الاتحاد التي قادها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، تحقق خلالها العديد من الإنجازات، وأن الخمسين الثانية التي بدأت الإمارات تعيش أفراحها سوف تكرس الدولة مركزاً للعلم والتفوق.





بهجة





تقول نادية عبيد الجيزاني، الطالبة في جامعة عجمان تخصص شبكة معلومات: «إن الإمارات وطني الثاني، لذا فالاحتفاء يعد واجباً قومياً حتى نبادل الإماراتيين الفرح، ونستذكر معهم مسيرة الاتحاد الظافرة، والتي حققت الإمارات من خلالها العديد من الإنجازات التي يجب أن تسطر بماء الذهب».





عمق التفكير





وتقول داليا محمد حبيب الطالبة الجامعية بجامعة الشارقة، تخصص تصميم داخلي بكلية الفنون: «إن تجربة الاتحاد الوحدوية تنم عن عمق تفكير صانع هذه الوحدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وبُعد نظره، وبصيرته الثاقبة، وقد جسدت هذه التجربة بمعانيها العميقة إعلاء مصلحة الوطن وجعلها فوق كل شيء»، وأضافت: «إن كل الطلبة الذين يدرسون في الجامعات الإماراتية يشعرون بالفخر، وهم يبادلون الشعب الإماراتي فرحته».





حضور عالمي





من جانبه، يقول عبد المجيد بن ناصر، طالب قانون بجامعة عجمان: «إنه مقيم في الإمارات منذ 5 سنوات، ولم يشعر بأنه بعيد عن وطنه نتيجة التعامل الطيب والتقدير من كل أطياف المجتمع الإماراتي»، مبيناً «انه اختار الدراسة في الجامعات الإماراتية لما تتميز به من سمعة عالية، خصوصاً في البرامج الحديثة التي تقدمها في كل التخصصات»، لافتاً «إلى أن الإمارات أصبحت مركزاً اقتصادياً ومالياً ومعرفياً، وحققت حضوراً عالمياً في تجربتها الرائدة، وإنجازاتها الكبرى على صعيد التنمية الاقتصادية ما جعلها قبلة للكثير من الشعوب».





شعب واحد





ومن جهته، أكد الطالب السعودي عبد الملك الزهراني الذي يدرس تخصص تصميم وجرافيك: «إن أبناء الشعبين الإماراتي والسعودي يعدان شعباً واحداً يربطهما تاريخ مشترك حافل بالعطاء وروح الأخوة، تتوارثه الأجيال، وما احتفال الإماراتيين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي إلا شاهد على تجذر العلاقات، لذا مشاركتنا الاحتفاء بعيد الاتحاد الخمسين في تعد واجبة، كما أن فرحتنا تعد فرحة واحدة».





مستقبل واعد





وتقول حنين محمود علي، تخصص اتصال جماهيري بالجامعة القاسمية في الشارقة: «إن الاتحاد حقق نقلة نوعية وإنجازاً كبيراً على مستوى الدول والشعوب، وإن الاحتفال بهذه المناسبة، إحساس جميل يعتري كل إماراتي ومقيم على أرض الإمارات الطيبة، حيث أصبحت الإمارات حلم الشباب الذي ينشد الإقامة والعيش في الإمارات نسبة لما بلغته من شأو كبير في كل حقول التقدم والمعرفة، إضافة إلى الأمن والأمان الذي تنعم به».

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