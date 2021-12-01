فعاليات تراثية في جامعة الإمارات

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احتفلت جامعة الإمارات العربية المتحدة مساء أمس بعيد الاتحاد الخمسين في المبنى الهلالي بالحرم الجامعي بحضور معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، وعدد من كبار الشخصيات وأعيان مدينة العين وإداريي وأساتذة وطلبة الجامعة.

وتضمن الحفل باقة من الفعاليات التراثية التي تعبر عن أصالة وعراقة دولة الإمارات مثل قصائد شعرية ولوحة جدارية تفاعلية، ومجموعة من المعزوفات الوطنية، إلى جانب ركن التراث وعرض فلكلوري للعيالة.

وقال معالي زكي أنور نسيبة:«إن اتحاد الإمارات يزداد قوة ورسوخاً بحكمة قيادته وهمة أبنائه المخلصين، الذين يرسمون طريقَ المستقبل أمام أبناء الوطن، للخمسين عاماً القادمة، متمثلة في وثيقة»مبادئ الخمسين«التي ترسم استراتيجية دولة الإمارات في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية الداخلية». (العين – جميلة إسماعيل)

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