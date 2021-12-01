«دبي التعليمية» تحيي ذكرى شهداء الوطن

المصدر: دبي - البيان

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أحيت منطقة دبي التعليمية صباح أمس ذكرى يوم الشهيد التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تقديراً ووفاءً لتضحيات شهدائنا الأبرار، وإعلاءً لمشاعر الفخر والتقدير لبطولات رجال قواتنا المسلحة، حيث أدت إدارة منطقة دبي التعليمية وطلبتها فعاليات يوم الشهيد من مراسم رفع العلم أمام المنطقة والوقوف للنشيد الوطني وأداء التحية لأبطال قواتنا المسلحة والدعاء لشهداء الإمارات الأبرار التي تعزز روح البطولة والفداء لدى الأجيال القادمة، وأن ذكراهم ستظل خالدة في نفوس وقلوب الجميع، فقد قدموا أرواحهم في ميادين العزة والشرف، وضربوا أروع الأمثلة في الوفاء والبطولة.

كما شارك فعاليات الاحتفاء بيوم الشهيد عدد من موظفي وموظفات المنطقة، داعين الله أن يرحم شهداء الإمارات الأوفياء ويرفع درجاتهم في عليين مع الأنبياء، ويجزي أمهاتهم وآباءهم وزوجاتهم وأهليهم جميعاً جزاء الصابرين.

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