طلبة الـ 12 يختتمون امتحانات الفصل الدراسي الأول بمادة العلوم الصحية

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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اختتم طلبة الصف 12 للمسارين المتقدم والعام، أمس، امتحانات الفصل الدراسي الأول، بمادة العلوم الصحية، ووصفوها بأنها جاءت من المقرر الدراسي، والأسئلة في مستوى الطالب المتوسط.

وأوضح الطلبة سيف محمد محسن وأحمد عمر والزهراء علي، أن ورقة الامتحانات شملت 30 سؤالاً، ومن استذكر دروسه وأتم المراجعات اللازمة فإنه سيجتاز الامتحان بسهولة ويسر، كما أشاروا إلى زيادة أسئلة ورقة الامتحان والتي جاءت في 30 سؤالاً بخلاف الأعوام الماضية التي كانت بين 20 و 25 سؤالاً، لافتين إلى أنها بالرغم من كثرتها إلا أنها سهلة وفي المتناول.

ومن جانبه قال قاسم عطا الله القبلان، منسق التعلم الذكي في مدرسة الإمارات الخاصة، إن الطلبة اختتموا الامتحانات بمادة العلوم الصحية في جو هادئ دون مشاكل أو معوقات، خصوصاً فيما يتعلق بالأمور التقنية ومراقبة النظام والعمل على حل أي طارئ في هذا الشأن، مما ساهم بشكل فاعل في اجتياز جميع الطلبة لامتحانات المواد المقررة خلال الفصل الدراسي الأول.

وبين طلبة المسارين المتقدم والعام والنخبة في الشارقة وعجمان وأم القيوين، أن امتحان مادة العلوم الصحية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري كان مرناً وسهلاً، وأن الأسئلة جاءت صريحة ومباشرة تتوافق مع ما درسوه وألفوه من خلال التدريبات المكثفة التي تلقوها من معلميهم في المدرسة، وأن المستوى العام للامتحان كان متوسطاً، حيث جاءت الأسئلة على اختلاف نوعيتها واضحة ومباشرة، وراعت الفروق الفردية بين الطلبة، كما أن هناك أسئلة تحتاج مهارات عليا.

ارتياح

وأبدى سلطان العليلي، من مدرسة حاتم الطائي بأم القيوين، ارتياحه لامتحان العلوم الصحية، وأكد أن الورقة الامتحانية جاءت من المنهاج، وأن الأسئلة تعتبر نموذجية، حيث جاءت متنوعة ومناسبة لجميع مستويات الطلبة، عدا بعض الأسئلة التي تحتاج مهارات عالية، وتشاطره الرأي الطالبة سدرة وتار من مدرسة النور الدولية، بأن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، وأن لا صعوبة تذكر فيه، كما أنه راعى جميع مستويات الطلبة.

لا شكاوى

ومن جهتها أكدت رولا نسب، مديرة مدرسة النور الدولية في الشارقة، أنه لم ترد إلى لجنة الامتحانات أي شكاوى تفيد بصعوبة امتحان مادة العلوم الصحية الذي أدوه صباح أمس، في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، وجميع الأسئلة كانت في مستوى الطالب المتوسط ولا غموض فيها.

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