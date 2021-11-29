«دبي التعليمية» تشارك باحتفالات عيد الاتحاد الـ50

المصدر: دبي- البيان

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احتفلت منطقة دبي التعليمية، بعيد الاتحاد الـخمسين بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، في بادرة مبتكرة تأتي ضمن احتفالات وزارة التربية والتعليم بهذه المناسبة الوطنية الغالية، وبدأت فعاليات الاحتفال بالسلام الوطني، ثم كلمة افتتاحية لعريف الحفل، ومن ثم الفقرة العسكرية المقدمة من طلبة مدارس حماية التابعة لشرطة دبي.

وحضر الحفل المهندس ماجد الشامسي، مستشار وكيل وزارة التربية والتعليم، وغاية المهيري مديرة منطقة دبي التعليمية، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية المشاركة في الاحتفالية وموظفي منطقة دبي التعليمية وطلبة الجامعات الخاصة في المدينة الأكاديمية.

وضمت احتفالات المنطقة فعاليات ثقافية وفلكلورية وشعبية وعروضاً استعراضية مدرسية متنوعة ورقصات تراثية مثل «اليولة» إلى جانب الألعاب الشعبية التراثية.

وأكدت غاية المهيري، مديرة منطقة دبي التعليمية، أن الاحتفالات تعكس روح الولاء والانتماء إلى هذا الوطن المعطاء، وإلى قيادته الحكيمة المتمثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وتقدمت مديرة المنطقة بجزيل الشكر والتقدير للجهات الداعمة والمشاركة في الاحتفالية هيئة الثقافة والفنون دبي، وشرطة دبي، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

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