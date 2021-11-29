كليات التقنية العليا تحتفي بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: دبي - البيان

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تحت شعار «غرس الخمسين» احتفلت كليات التقنية العليا في دبي بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات، وأكدت الفعاليات دور الشباب في بناء المستقبل وأنهم غرس الوطن الذي سيثمر للخمسين المقبلة، ويسهم في التنمية الوطنية.

وتحدث البروفيسور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، في كلمة افتتاحية أكد فيها كيف تمكنت دولة الإمارات في خمسين عاماً مضت من تأكيد حضورها عالمياً، من منطلق فكر قيادتها الذي آمن بالإنسان واستثمر فيه قبل الاستثمار في الثروة النفطية واعتبره مصدر القوة الأساسية للتنمية والمستقبل، وهذا الغرس الوطني يتجلى اليوم ونحن ننطلق إلى خمسين جديدة وبلادنا تصل الفضاء، وتشارك في صناعاته، وأبحاثه لأجل البشرية، وبلادنا تستقبل العالم على أرضها في إكسبو 2020، وبلادنا يحتفل بها العالم باعتماد الثاني من ديسمبر يوماً عالمياً للمستقبل من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو».

دعوة

وحث البروفيسور الشامسي طلبة الكليات على أن ينظروا إلى ما وصلت إليه بلادهم اليوم، وأن يكونوا جزءاً من صناعة إنجازات الخمسين المقبلة، وأن بإمكانهم البدء من الآن بل وفي كل مرحلة من حياتهم بالعمل والإنجاز لأجل الوطن، داعياً إياهم لاستثمار كل الفرص التي توفرها لهم الدولة اليوم على مستوى العلم والمعرفة والتدريب والتطوير لخلق فرصهم وليس انتظارها، معبراً عن فخره وكل إماراتي اليوم بانتمائه لهذا البلد الرائد، الذي أصبح حديث العالم وحلم الشباب وأرض الأحلام للمواهب والمبدعين والمستثمرين ورواد أعمال المستقبل.

مسبار الأمل

من ثم قدم محسن العوضي مهندس أنظمة في مسبار الأمل وخريج كليات التقنية العليا، عرضاً حول مشروع «مسبار الأمل» وكيف تحول من حلم على ورقة إلى حقيقة، مستعرضاً فيه خطوات تحقيق هذا الحلم الذي تحول إلى إنجاز لدولة الإمارات تزامن مع استعدادها للخمسين عاماً الجديدة، وأكد في حديثه كيف أن التخطيط ونقل المعرفة واستثمارها والعزيمة والإصرار أسهما في نجاح مشروع مسبار الأمل الذي تجاوز كل التحديات بدعم وتشجيع القيادة وثقتها بأبنائها.

كما شمل الاحتفال زراعة مجموعة من أشجار الغاف، وشارك البروفيسور عبداللطيف الشامسي وعدد من فريق عمل الكليات في زراعة أشجار الغاف وعدد من الأشجار التي تمتاز بها الإمارات، وذلك تأكيداً على عمق الموروث الإماراتي الذي يبقى ويستمر من جيل إلى جيل.

هذا وبدأت كليات التقنية العليا على مستوى مختلف فروعها الـ 16 الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات، تنوعت الفعاليات التي شارك فيها الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية، والتي عبروا خلالها عن فخرهم بهذا اليوم وبحلول اليوبيل الذهبي للدولة وهي في قمة الريادة والتميز والعطاء محلياً وإقليمياً وعالمياً.

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