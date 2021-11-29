جامعة «هيريوت وات دبي» تستضيف مؤتمر مهارات المستقبل في إكسبو

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف جامعة هيريوت وات دبي مؤتمر مهارات المستقبل والذي يشكل مصدر إلهام وتحفيز بجناح المملكة المتحدة في «إكسبو 2020 دبي» في 8 ديسمبر 2021. وتماشياً مع شعار إكسبو 2020، «تواصل العقول وصنع المستقبل»، سيكشف المؤتمر الدور الذي تلعبه أبحاث الجامعة الرائدة عالمياً في تشكيل مستقبل التعليم وتحفيز الصناعات ورسم وظائف الغد وذلك استجابة لتغيرات أماكن العمل من خلال – الاستدامة والتنقل والفرص.

ويتخلل الحدث الذي يقام على مدى يوم كامل جلسات حوارية تديرها الرئيس التنفيذي العالمي لجامعة «هيريوت وات»، لوسي إيفرست ونائب المدير لقسم (الأعمال والمؤسسات) في الجامعة الدكتور جيليان موراي. كما ستضم هذه الجلسات ايضاً عدداً من الخبراء البارزين في المجالين الأكاديمي والصناعي لتناول عدد من المواضيع ذات الصلة لاسيما: أهمية التعليم في الشرق الأوسط ومستقبل التعليم ووظائف المستقبل ومهارات المستقبل وأهمية التعليم مدى الحياة وحرم المستقبل (جامعة المستقبل) وتنقل الطلاب العالمي المستقبلي وبناء المهارات وريادة الأعمال.

كما ستقدم جامعة هيريوت وات ورشة عمل بالاشتراك مع مجلس الأعمال البريطاني الإماراتي في نفس اليوم بعنوان: «تنمية المواهب: الدور المستقبلي للتعليم عبر الإنترنت»، تتناول فيها الدور المستقبلي للتعليم عبر الإنترنت استجابة للطلب المتزايد من قبل الطلاب على التعليم المرن والشامل. كما ستكشف ورشة العمل عن توفير المعرفة والدعم الفعال عبر الإنترنت، وكيفية تعزيز تلك الفرصة وتنميتها في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وإبراز دور التعليم عبر الإنترنت في ضمان تجربة طلابية عالية الجودة وتحقيق نتائج تعليمية مزدهرة.

بينما يسعى العالم جاهداً للتعافي من الأثر المدمر للجائحة العالمية، سيساهم مؤتمر مهارات المستقبل في إيجاد حلول مؤثرة ودفعها إلى الأمام، ومناقشة دور الابتكار وكيفية مواجهة التحديات العالمية من خلال البحوث المعمقة. وسيعقد مؤتمر مهارات المستقبل في جناح المملكة المتحدة الواقع في منطقة الفرص في إكسبو 2020.

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