ولي عهد الشارقة يشهد تخريج طلبة الدراسات العليا بأكاديمية العلوم الشرطية

المصدر: الشارقة - وام

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شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية، أمس وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، حفل تخريج الفوج الثالث من طلبة الدراسات العليا في أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة.

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها عُرض فيلم تسجيلي قصير استعرض مقتطفات من برنامج الماجستير والمساقات الدراسية لمختلف البرامج الأكاديمية.

وألقى العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، كلمة قال فيها: «إن هذا الحصاد الذي نراه في هذا الفوج من الخريجين إنما جاء بتوفيق من الله عز وجل، ومن ثم بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».

بعدها ألقى الخريج محمد الشحي كلمة نيابة عن زملائه الخريجين أعرب فيها عن خالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على اهتمامه ودعمه الدائم لأبنائه من القطاع الشرطي وغيرها من القطاعات.

ثم جرت مراسم تكريم الخريجين والخريجات، البالغ عددهم 114 طالباً وطالبة في تخصصات: إدارة الشرطة، البحث الجنائي، الجودة والتميز في العمل الأمني. وتفضل سمو رئيس مجلس الأكاديمية بتسليم الشهادات للخريجين، مهنئاً إياهم بهذا الإنجاز العلمي المشرّف لهم وللأكاديمية، داعياً إياهم في الوقت ذاته إلى استكمال مسيرتهم التعليمية بالحصول على درجة الدكتوراه وخدمة مجتمعهم ووطنهم الذي ينتظر منهم الكثير. وفي الختام تسلم سمو ولي عهد الشارقة هدية تذكارية من أكاديمية العلوم الشرطية لرعاية وتشريف سموه حفل التخريج، كما تفضل سموه بالتقاط الصور التذكارية مع الخريجين.

حضر حفل التخريج اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس مجلس الأكاديمية، والعميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس الأكاديمية، وكبار الضباط بشرطة الشارقة، وأولياء أمور الخريجين.

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