سلطان بن أحمد يشهد حفل تخريج «قادة المستقبل» بجامعة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس مجلس الشارقة للإعلام، أن الدعم المستمر لجامعة الشارقة، والرؤية الثاقبة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، هما أساس تطور الجامعة لتكون من بين المؤسسات التعليمية الرائدة من حيث البرامج الأكاديمية لمختلف المراحل والتخصصات بالإضافة إلى جودة خريجيها ومرافقها ومبادراتها العلمية المتميزة.

جاء ذلك خلال حضور سموه، أمس حفل تخريج وتكريم مبادرة قادة المستقبل الإماراتيين من الطلبة والطالبات، وذلك في المنتدى الطلابي بجامعة الشارقة.وبارك سموه للطلبة المكرمين تخرجهم من هذا البرنامج المتميز، مشيراً إلى أهمية مبادرة قادة المستقبل الإماراتيين بجامعة الشارقة، ودورها في تمكين الشباب وتعزيز مفاهيمهم نحو التفكير الاستراتيجي وصقل التجارب الشخصية لهم، وبناء القدرات والمعارف والمهارات والإعداد لسوق العمل.

وكان الحفل قد بدأ بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ألقى بعدها الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة، كلمة رحب فيها بحضور وتشريف سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي للحفل، مشيراً إلى أن المبادرة تركز على دعم الطاقات الشابة المتميزة في الجامعة بما يتوافق مع التوجهات والرؤى المستقبلية للوطن من حيث تمكين الشباب، وتعزيز ودعم توجه التوطين في الدولة.

وألقى الدكتور ماهر عمر مدير معهد القيادة في التعليم العالي بجامعة الشارقة كلمة هنأ فيها الطلبة بإكمال البرنامج والتخرج، مستعرضاً مراحل المشروع منذ بدايته والذي أظهر فيه المشاركون تجاوباً كبيراً خلال البرامج المتنوعة التي تضمنها البرنامج، وعملت على تطوير مهارات الطلبة، وقدراته في قيادة المجموعات والمناقشات المشتركة، والقيادة بأنواعها المختلفة.

وتفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي في نهاية الحفل، بتكريم الخريجين والخريجات من المبادرة، الذين بلغ عددهم 29 طالباً وطالبة من كليات جامعة الشارقة، كما تفضل سموه بتسلم درع تذكارية من جامعة الشارقة على حضوره وتشريفه للحفل ورعايته.

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