تحضيرات لحفل تخرج «دفعة رواد الإبداع» بجامعة الفجيرة

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

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اطلع مجلس الأمناء في جامعة الفجيرة، على أبرز البرامج الأكاديمية العلمية، والجاري العمل على اعتمادها دولياً في الجامعة، علاوة على مناقشة الخطط التي وضعتها الجامعة في استقطاب الطلبة، للانتساب إلى تخصصاتها الأكاديمية، والخطوات المعمول بها في توسعة الحرم الجامعي الحالي، واستكمال مشروع مكتبة الفجيرة الرقمية، إضافة إلى الاطلاع على التحضيرات المزمع تنفيذها، لحفل تخرج «دفعة رواد الإبداع في عام الخمسين»، وذلك بتاريخ 6 ديسمبر القادم.

جاء ذلك، خلال انعقاد الاجتماع الدوري للمجلس، برئاسة سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس الأمناء، بحضور معالي حميد القطامي نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور سامح غوانمه مدير جامعة الفجيرة، والدكتور سليمان الجاسم أكاديمي وباحث، وحسين ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، والأستاذ الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن مدير جامعة الوصل، والدكتور خالد الحمادي المسجل العام لكليات التقنية العليا، وخليفة مطر عضو مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة، حيث عقد الاجتماع في المقر الجديد لمبنى قسم التمريض.

خطط

وفي مستهل الاجتماع، توجه الرقباني بجزيل الشكر والتقدير، إلى أعضاء مجلس الأمناء، وأعضاء اللجنة التنفيذية، على دورهم في تطوير الخطط الاستراتيجية، والمشاريع التي تطرحها الجامعة، وإلى كافة أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، على ما يبذلونه من جهد في تطوير العمل الأكاديمي والإداري، مؤكداً أن ذلك يأتي بالنتائج المثمرة، التي تعزز من مسيرة الجامعة نحو توفير بيئة تعليمية مناسبة، تتوافق مع السياسات التعليمية التي تنتهجها مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات.

وقام أعضاء المجلس، بجولة في المبنى الجديد للتمريض، للتعرف والاطلاع على أبرز مستجدات قسم التمريض، وزيارة مركز المحاكاة المبتكر، على أحدث طراز، والمجهز بأجهزة محاكاة المرضى عالية الدقة.

عودة الطلبة

واطلع المجلس على تقرير الدكتور سامح غوانمه مدير الجامعة، الذي تضمن مجموعة من الإنجازات التي حققتها الجامعة خلال العام المنصرم، وتناول الاجتماع، النقاط المدرجة بجدول الأعمال، وأبرزها إقرار المجلس لخطة فصل الربيع للعام الأكاديمي 2021/2022، المبنية على عودة الطلبة إلى الحرم الجامعي، واعتماد المجلس لموازنة الجامعة للعام الأكاديمي 2021/2022، ووضعت الموازنة الجديدة، لتدعم خطط تطور وتقدم العملية الأكاديمية المتميزة، وتم اعتماد السياسات المستحدثة في الجامعة، والاطلاع على اتفاقيات التعاون التي أبرمتها الجامعة مع مختلف الجامعات والمؤسسات الرائدة، المحلية والعربية والدولية.

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