«إنما الشارقة سلطان» معرض تعليمي يوثّق مراحل تطور التعليم بالشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكدت حصة الخاجة مدير منطقة الشارقة التعليمية أن الاحتفاء بعيد الاتحاد الخمسين هذا العام يعد احتفالاً مميزاً، حيث يتزامن مع اليوبيل الذهبي لميلاد وتأسيس دولتنا الغالية، تلك الحقبة القصيرة التي شهدت على إنجازات كبيرة ما كان لها أن تتحقق ويفتح لها التاريخ.

وخلال تنظيم إدارة منطقة الشارقة التعليمية معرضاً تعليمياً تحت شعار «إنما الشارقة سلطان» صباح أمس، لتسليط الضوء على جهود ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تضع القطاع التعليمي على قائمة أولوياتها ترجمة لسياسة الدولة منذ نشأتها في بناء الإنسان وتطويره والارتقاء به، لأنه يمثل الأساس في التنمية الشاملة، وذلك في إطار الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري بالشارقة وسعيد الكعبي رئيس مجلس التعليم بالشارقة وعدد من مديري المنطقة التعليمية السابقين ولفيف من ممثلي وزارة التربية والتعليم.



5 بيوت

وقالت الخاجة إن المعرض يحوي 5 بيوت، منها بيت عوشة والذي يتناول التعليم في الماضي وبيت (سلطان) وبيت العلم وبيت الذاكرة، مبينة أن المعرض يهدف إلى إبراز الجهود التعليمية في الإمارة قبل تولي صاحب السمو حاكم الشارقة وبعده مقاليد الحكم، وتوثيق الميراث التعليمي وإبرازه للأجيال الحالية والقادمة والمساهمة في الحفاظ على التراث الوطني للتعليم والتعرف على مراحل تطوره.



ولاء



وقالت إن المعرض يجسد الولاء والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة وما قدمه من إنجازات عظيمة في مجال التعليم بما يسهم في تقدم ورفعة الدولة بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص، والتي تنتهج العلم أساساً للتقدم والرقي وتحرص على المواءمة بين العلم والثقافة وتعزيز المهارات الإبداعية والفكرية لتنشئة أجيال قادرة على العطاء والبناء الوطني بالتقنيات العلمية الحديثة والمهارات الفكرية والابتكارية والإبداعية وفق أرقى المعايير العالمية.

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