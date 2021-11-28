جامعة عجمان تحتفل بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: عجمان - وام

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انطلقت احتفالات جامعة عجمان بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، على مدى أسبوع، وسط أجواء احتفالية، تضمنت أغاني وطنية، واستعراضاً عسكرياً، أدته الفرقة الموسيقية العسكرية في الحرم الجامعي.

وبدأت احتفالات الجامعة، بعزف السلام الوطني، والنشيد الوطني لدولة الإمارات، ثم إلقاء الأغاني الوطنية الحماسية، ضمت ديكورات تعبيرية مفعمة بالألوان، مع أمسية شعرية، قدمها الشاعر سعيد بن غليطة الغفلي.

كما تم تنظيم احتفالات افتراضية في الجامعة «عن بعد»، حفاظاً على سلامة الجميع، وفي ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لـ «كوفيد 19»، حيث افتتح برنامج الحفل الافتراضي، بالنشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وألقى الدكتور كريم الصغير مدير جامعة عجمان، كلمته الافتتاحية، ثم جرى استعراض فيديو الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات، تحت عنوان «هذي الإمارات».

كما تم تنظيم المعرض الفني الافتراضي «الخمسون، بلغة الألوان»، مع العديد من المشاركات الطلابية افتراضياً.

وسبق برنامج الحفل، توزيع هدايا من وحي المناسبة، حيث قام طلبة النادي الإماراتي والمجلس الطلابي، بتوزيعها على الطلبة والموظفين أمام المجمع الطلابي. كما احتفلت كافة كليات الجامعة، بمختلف أقسامها، بعيد الاتحاد الخمسين.

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