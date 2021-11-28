طلاب "جيمس للتعليم" يحتفلون باليوبيل الذهبي ويتطلعون لمئوية الإمارات 2071

المصدر: البيان

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يشارك أكثر من 122 ألف طالب وطالبة من 165 جنسية في مختلف مدارس مجموعة جيمس للتعليم باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة ومرور 50 عاماً على قيام الاتحاد، وذلك من خلال إطلاق 430 مبادرة وفعالية ومشروعاً طلابياً رائداً.

وتشمل الأنشطة تنظيم احتفالات على مستوى الصفوف كافة ومسيرات استعراضية وعروض فنية من وحي المناسبة ومعارض خاصة بالمطبخ الإماراتي التقليدي وأخرى فنية تقدم أعمالاً من إبداع الطلبة وأولياء الأمور والموظفين، إضافة إلى مسابقات في الكتابة والشعر وعرض لعدد من الأفلام والفيديوهات المبتكرة التي تسجد تاريخ الإمارات وسجل إنجازاتها. كما تتضمن الفعاليات عرض مشاريع الطلاب الخاصة بالتصميم والتكنولوجيا والعلوم والابتكار والفضاء والواقع المعزز وتكنولوجيا الغذاء والاستدامة وجودة الحياة وغيرها.

وقال صني فاركي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة جيمس للتعليم: "لطالما تبنت مجموعة جيمس للتعليم نهج دولة الإمارات وتقاليدها وثقافتها منذ عام 1959، وقد انضم طلابنا إلى مسيرة الاحتفال باليوبيل الذهبي منذ مطلع العام الحالي. وتصدرت الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 أولوياتنا لاستكمال الجهود التي نبذلها للارتقاء بتجربة طلابنا التعليمية، حيث استلهمنا منها المعايير الرائدة لدعم أدائهم على الصعيدين الشخصي والأكاديمي، خصوصاً من خلال الابتكار والبحث والعلوم والتكنولوجيا".

وأضاف فاركي: "نحن ممتنون للغاية للدعم الذي قدمته لنا قيادة دولة الإمارات وفخورون بالمساهمة في دعم القطاع التربوي في الدولة من خلال توفير تعليم ذي مستوى عالمي لجميع الطلاب. وفيما نتطلع للمستقبل والأعوام الخمسين المقبلة، لن ندّخر أي جهد لدعم مسيرة التقدم في الدولة وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، التي تولي جودة التعليم أهمية قصوى لتحقيق النجاح".

من جانبها، ذكرت غدير أبو شمط، نائب الرئيس لشؤون التعليم في مجموعة جيمس للتعليم ومديرة مدرسة جيمس الخليج الدولية: "ساعدت رؤية قيادة دولة الإمارات الطموحة والواضحة والأجندة الوطنية 2021 قادة المدارس على تحديد أهدافهم، كما ألهمتهم للتغلب على التحديات التي تواجههم من خلال إيجاد الحلول المبتكرة والخلاقة لتحقيق الأهداف المنشودة. وقد وضعنا إنجازات الطلاب في صلب أولوياتنا لضمان حرص مدارسنا على دعم الطلاب للوصول إلى كامل إمكاناتهم وتزويدهم بالمهارات الحياتية اللازمة لمواكبة متطلبات القرن الحادي والعشرين وإعدادهم ليصبحوا قادة المستقبل".

بدورها، قالت عائشة الغرير، طالبة في الصف التاسع بمدرسة جيمس فيرست بوينت – ذا فيلا: "لا يسعنا في اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات إلا أن ننظر إلى إنجازاتنا العديدة بكل فخر، بدءاً من تشييد أطول مبنى في العالم، والسعي إلى تمكين المرأة وإطلاق برنامج الفضاء واستكشاف المريخ، وصولاً إلى استضافة 191 دولة لمشاركة ابتكاراتها في الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي. وكل ذلك ليس سوى غيضٍ من فيض، لذا أتوق لرؤية ما سنحققه مستقبلاً فيما نمضي نحو الأعوام الخمسين المقبلة بعزم وتصميم".

وتعتبر مجموعة جيمس للتعليم أضخم مزود خدمات التعليم من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر في العالم، كما تتمتع بإرث عريق يمتد على مدى 62 عاماً في توفير تعليم استثنائي لأكثر من 400,000 طالب وطالبة بدأوا دراستهم فيها ثم التحقوا بأفضل الجامعات حول العالم وأصبحوا قادة في مختلف القطاعات. وتتطلع جيمس اليوم إلى توفير أرقى الخدمات التعليمية التي تواكب احتياجات المستقبل، من خلال اعتماد التكنولوجيا المتطورة بما يتماشى مع رؤية "مئوية الإمارات 2071".

وفي عام 2014، أطلقت دولة الإمارات الأجندة الوطنية 2021 التي شملت مجموعة من الأهداف التعليمية الاستراتيجية لتعزيز جودة التعليم وتطوير أساليب التدريس، كما أطلقت عام 2017 رؤية "مئوية الإمارات 2071" القائمة على توفير تعليم عالي الجودة كركيزة أساسية عبر مجالات التكنولوجيا والعلوم وعلوم الفضاء والهندسة والابتكار والعلوم الصحية وريادة الأعمال.

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