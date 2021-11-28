"الشارقة التعليمية" تفتتح معرضاً تعليمياً يوثق لمراحل تطور التعليم

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتحت إدارة منطقة الشارقة التعليمية ، معرضا تعليميا تحت شعار " إنما الشارقة سلطان " بهدف تسليط الضوء على جهود ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تضع القطاع التعليمي على قائمة أولوياتها ترجمة لسياسة الدولة منذ نشأتها في بناء الإنسان وتطويره والارتقاء به لأنه يمثل الأساس في التنمية الشاملة.

ويهدف المعرض لإبراز الجهود التعليمية في الإمارة قبل تولي صاحب السمو حاكم الشارقة وبعده مقاليد الحكم ، وتوثيق الميراث التعلمي وإبرازه للأجيال الحالية والقادمة والمساهمة في الحفاظ على التراث الوطني للتعليم والتعرف على مراحل .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز