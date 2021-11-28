باحثة من جامعة الشارقة تفوز بجائزة لأبحاث السرطان

المصدر: (الشارقة – البيان)

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فازت الدكتورة وفاء رمضان، باحثة ما بعد الدكتوراه في معهد البحوث للطب والعلوم الصحية في جامعة الشارقة بـ «جائزة الحسين لأبحاث السرطان - منحة الباحث الواعد» في نسختها الأولى، وتم الإعلان وتكريم الباحثة ضمن حفل أقيم بالعاصمة الأردنية عمان الأسبوع الماضي وتسلمت الجائزة من قبل الملكة رانيا، زوجة الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، حيث تعمل الجامعة على تطبيق أهم أهداف الخطة الاستراتيجية، والتي تعمل من خلالها على التركيز على البحث العلمي التطبيقي الهادف لخدمة المجتمع في جميع المجالات من خلال دراسة المشكلات والقضايا والأمراض التي تهم المجتمع، ومحاولة إيجاد الحلول العلمية التطبيقية لها.

وهدفت الدراسة الفائزة والتي كانت تحت إشراف الدكتور رأفت العوضي، عميد كلية الدراسات العليا في جامعة الشارقة إلى فهم الوظيفة الجزيئية وآلية عمل الإنزيم CBP في الاستجابة لتلف الحمض النووي في خلايا سرطان الثدي ذات حالة مستقبلات هرمون الاستروجين المختلفة.

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