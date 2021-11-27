«استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون تنظيم أكاديمية الشارقة للتعليم

المصدر: الشارقة- البيان

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أكد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أهمية دور أكاديمية الشارقة للتعليم، وما ستتولاه من مهام واختصاصات، في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في مواصلة دعمه للتعليم، والعمل على تحقيق جودته، من خلال إنشاء الأكاديمية، جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة، التي عقدها المجلس ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر بمقره في مدينة الشارقة، وترأسها علي ميحد السويدي رئيس المجلس.



جدول الأعمال

وتضمن جدول الأعمال بعد التصديق على مضبطة الجلسة الثالثة مناقشة مشروع قانون تنظيم أكاديمية الشارقة للتعليم والتقرير المحال من قبل لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب بالمجلس بحضور الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة وعلي أحمد الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والمستشار صالح الزعابي المستشار القانوني بالدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والدكتورة هنادة كنبر مديرة التعليم في أكاديمية الشارقة للتعليم، والمهندس راشد بوشبص مدير إدارة تقنية المعلومات في هيئة الشارقة للتعليم الخاص ومدير مشروع أكاديمية الشارقة للتعليم خلال المرحلة التأسيسية.



مناقشة

في بداية الجلسة أشار أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس في مستهل مناقشة مشروع القانون إلى أنه ورد إلى المجلس بتاريخ السابع عشر من شهر نوفمبر كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون رقم لسنة 2021م بشأن مشروع قانون تنظيم أكاديمية الشارقة للتعليم، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية، فقد أحال المجلس مشروع القانون المذكور أعلاه إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب بالمجلس، لدراسة ونظر المشروع ورفع تقريرها للمجلس وإبداء رأيها بشأن مواده.



ترحيب

وفي بداية حديثها رحبت الدكتورة محدثة الهاشمي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص بدعوتها، وحضورها المجلس الاستشاري، للمناقشة في إثراء موضوع مشروع قانون أكاديمية الشارقة للتعليم.



مناقشة

من جانبه، أشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية بحكومة الشارقة إلى سعادته بتواجده تحت قبة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، لمناقشة مشروع قانون هام، وهو تنظيم أكاديمية الشارقة للتعليم والاستماع إلى آراء أعضاء وعضوات المجلس في مواد مشروعه، مؤكداً أهمية الأكاديمية وما ستعنى به من أدوار في طرح البرامج التدريبية والتعليمية، لمواصلة تطوير أداء الكوادر التعليمية بكافة مستوياتها وفئاتها وتخصصاتها.



مشروع قانون

بعدها تلت العضوة شريفة موسى المازمي مقررة لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب بالمجلس مشروع قانون تنظيم أكاديمية الشارقة للتعليم، مستعرضة التعريفات والأهداف والاختصاصات وغيرها من المواد القانونية المذكورة في مشروع القانون.

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