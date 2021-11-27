برعاية وزيــــر التربية والتعليم.. «التربية العربي للخليج» يحتفل بتتويج 84 طالباً وطالبة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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برعاية معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزيــــر التربية والتعليم بدولة الامارات العربية المتحدة عضو المجلس العربي لدول الخليج، أقيم في أبوظبي أمس السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري حفل جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي لطلبة التعليم العام في دورتها الـ 14.

وبهذه المناسبة أوضح معالي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي أن التربويين ورجال الأعمال يؤمنون بأن الاستثمار الحقيقي والأمثل هو الاستثمار في الإنسان، وأن العناية بالموهوبين والمتفوقين قمة هرم هذا الاستثمار، وهو مرتكز اهتمام قادة دول مجلس التعاون الخليجي، حفظهم الله، ومحور تأكيدهم الدائم على ضرورة العناية بالموهوبين والمتفوقين والمتألقين من الطلاب والطالبات، وفتح أبواب المنافسة أمامهم بوصفهم الأساس لمستقبل بلدانهم، وعلى سواعدهم تتواصل المسيرة ويعلو البناء، وما هذه الجائزة ومثيلاتها إلا وجه من وجوه العناية والاهتمام بالتفوق والتميز الدراسي لأبنائنا طلاب التعليم العام في الدول الأعضاء بالمكتب، مشيراً معاليه إلى أن هذه الجائزة التي تقام كل عام بدعم من شركة المراعي، تأتي تأكيداً على اهتمام القطاع الخاص بالتعليم ودوره الواعي في دعم صناعة إنسان الغد الخليجي.

مؤكداً معاليه أن هذه الجائزة تحقق الأهداف الاستراتيجية للمكتب، ولاسيما أنها تُعنى بالناشئة وتعزز التفوق والإبداع، وتسهم في التقاء الشباب الخليجي وتواصلهم وتنمية قدراتهم ومواهبهم، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات فيما بينهم.

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