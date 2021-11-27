مجموعة الإمارات للبيئة تختتم مسابقة «الخطابة البيئية»

المصدر: دبي - وام

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اختتمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة مسابقة الخطابة البيئية بين الكليات والجامعات واستمرت يومين في مجمع المعرفة بدبي تحت رعاية وزارة التربية والتعليم.



وتقام هذه المسابقة باللغتين «العربية والإنجليزية» كل عام لتجمع الطلاب من جميع أنحاء المنطقة العربية، للتعبير عن آرائهم بشأن 4 مواضيع بيئية محددة مسبقاً من قبل المجموعة لمناقشتها والتداول بشأنها حتى نتمكن من التوصل إلى حلول بناءة وتشجيعهم على تحليل الموضوع ومشاركة بحوثهم باستخدام خلفياتهم الشخصية ووجهات نظرهم.



وتنافس 73 فريقاً مشاركاً على الكأس في المواضيع التالية العيش المستدام: طريق لمستقبل أكثر اخضراراً، والبيئة والتعليم: الحاجة للتغيير وتحقيق التوازن بين الركائز الثلاث للاستدامة في عالم ما بعد الجائحة ودمج البيئة والتكنولوجيا: حل للاستدامة.



وبالتزامن مع إكسبو 2020 دبي استحدثت المجموعة منصة افتراضية للكليات/ الجامعات خارج المنطقة العربية لمشاركة طلاب جامعيين من أوروبا وآسيا الوسطى ما مكن بنجاح فرقاً من 10 دول مختلفة من المشاركة والمنافسة.







نزاهة



وعبرت حبيبة المرعشي رئيسة المجموعة عن فخرها بمستوى النزاهة والتفكير لدى طلبة اليوم بالإضافة إلى البحوث والبيانات النقدية المحفزة واهتماماتهم المعلنة والحلول الإبداعية التي يقدمونها على مسرح المسابقة، وقالت إنه لشرف دائم العمل في شراكات مع مختلف الكيانات لتحقيق برامج ناجحة. فقط من خلال الشراكات والتعاون يمكن أن يتم التقدم نحو تحقيق أهداف الاستدامة البيئية. يسعدني جداً تلقي الدعم من دي بي ورلد، التي انضمت راعياً رئيساً لهذا البرنامج التعليمي البيئي الفريد. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحصول على رعاية من وزارة التربية والتعليم هو مثال على مكانة المسابقة. نحن ممتنون للغاية لأن مدينة دبي الأكاديمية العالمية قد وفرت لنا مكاناً لإجراء هذه المسابقة مرة أخرى، نعرب عن تقديرنا لشريكنا منذ فترة طويلة وعضو المجموعة أبيلا وشركاه لتقديم الطعام في هذا الحدث.



فاز في المسابقة عن موضوع العيش المستدام: طريق لمستقبل أكثر اخضراراً أكاديمية مانيبال للتعليم العالي - دبي، وعن موضوع البيئة والتعليم: الحاجة للتغيير جامعة نيويورك - أبوظبي، فيما فاز عن موضوع تحقيق التوازن بين الركائز الثلاث للاستدامة في عالم ما بعد الجائحة جامعة الشارقة، وعن موضوع دمج البيئة والتكنولوجيا: حل للاستدامة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن - المملكة العربية السعودية وحازت جامعة الشارقة كأس المسابقة إذ سجلت أعلى النقاط وأصبحت الفائز الإجمالي لهذه الدورة.

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