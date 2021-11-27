الجامعة القاسمية تركز على أمجاد الاتحاد وإنجازاته

المصدر: الشارقة - البيان

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نظمت الجامعة القاسمية ضمن احتفالاتها باليوم الوطني الخمسين للدولة لقاء شعرياً وفنياً تغنى بأمجاد الاتحاد وإنجازاته.



حضر اللقاء على مسرح الجامعة الدكتور عواد الخلف القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية ونواب مدير الجامعة والعمداء ومديرو المراكز وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.



وأشار الدكتور عواد الخلف إلى أن احتفال الجامعة القاسمية باليوم الوطني الـ 50 لقيام دولة الاتحاد يجسد عقوداً من البذل والعطاء لمسيرة وطن ترسخت محبته في قلوب كل من وطأ أرضه المباركة، موضحاً أن احتفال هذا العام يعد حدثاً استثنائياً لأنه يمثل رسالة شكر وتقدير وعرفان من الثقافات المتعددة لطلبة الجامعة القاسمية التي تتعايش بتسامح ووئام على أرض المحبة والسلام بدافع إرادة البناء والتطور لشعب وقيادة الدولة الرشيدة.





وأحيا الحفل الشاعر علي الخوار والفنان علي الكثيري والفنان ناجي خميس حيث بدأ الخوار بقصائد في حب الوطن والفخر بعام الخمسين بجانب تقديمه لمجموعة من قصائده التي أبرزت معاني حب الوطن والولاء والانتماء له.



ثم قدم الفنان علي الكثيري عدداً من أعماله الإنشادية التي تغنى فيها بالإمارات كما وأضفى الفنان ناجى خميس جوّاً من البهجة من خلال المسابقات الإبداعية والفنية.



وجرى خلال الحفل عرض فيلم تسجيلي سلط الضوء على تراث الإمارات ورؤية أبناء الجامعة القاسمية من المواطنين والمقيمين لإنجازات الحاضر وتطلعات المستقبل الواعد بما تحمله من ذكريات خالدة في قلوب كل من يعيش على أرضه.



وفي ختام الحفل كرم القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية ضيوف اللقاء وأشاد بمشاركتهم وما قدموه من إبداعات رائعة تعكس أصالة وعراقة الفن الإماراتي وقدرته على تجسيد إنجازات الدولة باحتفالها باليوم الوطني الخمسين.

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