«أمريكية رأس الخيمة» تحتفل بتخريج الدفعة العاشرة

المصدر: رأس الخيمة - وام

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احتفلت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة مساء أمس الأول بتخريج الدفعة العاشرة من طلبتها حملة شهادة البكالوريوس والماجستير والبالغ عددهم 270 طالباً وطالبة من مختلف الكليات.



حضر الحفل محمد حسن عمران الشامسي رئيس مجلس أمناء الجامعة وعدد من ضيوف الشرف من مدراء ومسؤولين في الدوائر الحكومية في رأس الخيمة.



أقيم الحفل الذي جرى بالحرم الجامعي تحت إجراءات وقائية وبروتوكول صحي مراعياً جميع معايير السلامة الموصى بها، لضمان سلامة الحضور من عائلات وطلبة إضافة إلى أعضاء الهيئتين التدريسية و الإدارية.



وهنأ البروفيسور حسن حمدان العلكيم رئيس الجامعة خريجي الدفعة وعائلاتهم، مشيداً بجهودهم التي تكللت بالنجاح مذكراً بأنهم ينتمون لجامعة ذات جودة عالية من خلال الاعتمادات الحاصلة عليها ما يجعل شهاداتهم معترفاً بها محلياً ودولياً.

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