«أولياء أمور الطلبة في الوسطى» يلتقي كبار المواطنين

المصدر: الذيد-البيان

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تواصلاً مع مبادرته في زيارة كبار المواطنين وفي إطار ما يوليه من إطلاع على أجيال عاصرت الاتحاد وبمناسبة عام الخمسين زار مجلس أولياء أمور الطلبة في المنطقة الوسطى المواطن حسن خليفة حسن بن سرور الكتبي في منزله الكائن في شعبية مزيرع بإمارة الشارقة.



وتأتي الزيارة تعزيزاً لاستراتيجيات مجلس أولياء أمور الطلبة بالمنطقة الوسطى التابع لمجلس الشارقة للتعليم بالتواصل مع المجتمع المحلي ودعم برامج زيارته للشخصيات المجتمعية.



وقام راشد عبد الله المحيان رئيس المجلس بزيارة المواطن حسن خليفة حسن بن سرور الكتبي وتجاذب معه أطراف الحديث في بدايات الاتحاد وإنجازات الدولة.



وأعرب الكتبي عن فرحته بهذه الزيارة مستذكراً التطور الحاصل لدولة الإمارات العربية المتحدة ما قبل الاتحاد وما شهده خلال مسيرته من تطورات في شتى المجالات مشيداً بدور القيادة الرشيدة في دعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم وقص مجموعة من القصص والأحداث التي تبقى راسخة في الذاكرة.

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