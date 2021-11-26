«بوليتكنك أبوظبي» يستقطب المواطنين لدراسة هندسة تكنولوجيا صيانة الطائرات

المصدر: أبوظبي - البيان

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نجح بوليتكنك أبوظبي التابع لمعهد التكنولوجيا التطبيقية ضمن منظومة مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني؛ في استقطاب نخبة كبيرة من شباب الإمارات وتشجيعهم لدراسة الدبلوم العالي والبكالوريوس التطبيقي المتخصص في هندسة تكنولوجيا صيانة الطائرات، وذلك خلال مشاركة البوليتكنك؛ مؤخراً بجناح في معرض دبي للطيران 2021، حيث شهد الجناح إقبالاً كبيراً من أولياء الأمور والطلبة ومسؤولي المؤسسات الدولية والمحلية المتخصصة للتعرف على برامج بوليتكنك أبوظبي في هندسة صيانة الطائرات، والذين أشادوا بالمشروعات العلمية المتقدمة التي قدمها الطلبة أمام جمهور المعرض.

وقال الدكتور أحمد عبدالمنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية: إن مشاركة البوليتكنك في المعرض تأتي وفق إستراتيجية المركز التي تمكن المسؤولين من بناء شراكات متميزة مع مؤسسات دولية ومحلية متخصصة؛ تشارك في الفعاليات الكبرى، وهو ما حدث في معرض دبي للطيران، حيث أتيحت الفرص لتبادل الخبرات وترسيخ التعاون مع مختلف المؤسسات المشاركة، بما يسهم في تطوير برامج البوليتكنك، ويستقطب مؤسسات متميزة نحو توظيف الخريجين في مؤسساتهم، إضافة إلى النجاح في زيادة الوعي بين الطلبة وأبناء المجتمع؛ الذين ربما يبحثون عن وظيفة في هندسة صيانة الطائرات، وتسليط الضوء على المؤهلات المتخصصة في تكنولوجيا صيانة الطائرات التي يطرحها بوليتكنك أبوظبي فرع العين، خلال معرض دبي للطيران 2021، من خلال فريق متخصص من الأساتذة والمهندسين الذين أجابوا بوضوح على كافة الاستفسارات التي طرحها عليهم المشاركون في المعرض من المواطنين ومسؤولي الشركات المحلية والدولية المتخصصة في مجال صيانة الطيران.

وقال الدكتور علي هلال النقبي مدير بوليتكنك أبوظبي طلبة البوليتكنك تعرفوا خلال المعرض على التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في مجال صيانة الطائرات، بجانب استطلاع فرص العمل التي تطرحها الشركات والمؤسسات المتخصصة، بما يؤكد توافق هذا الحدث المهم مع برامج بوليتكنك أبوظبي لصناعة وتخريج كوادر وطنية من المهندسين القادرين على تلبية متطلبات رؤية أبوظبي 2030".

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