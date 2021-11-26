«دبي لرعاية النساء» تشارك في فعاليات الوقاية من التنمر بالبيئة المدرسية

المصدر: دبي - البيان

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شاركت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في فعاليات الأسبوع الوطني الخامس للوقاية من التنمر في البيئة المدرسية، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أم الإمارات، وذلك في الفترة من 20 نوفمبر إلى 26 نوفمبر الجاري.



وقالت شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة: انسجاماً مع «مئوية الإمارات 2071» والتي نصت على العمل لتجهيز جيل يحمل راية المستقبل في الدولة، واستكمالاً لجهود قيادتنا الرشيدة التي أولت اهتماماً لافتاً في مجال رعاية وحماية الطفل، أطلقنا بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي الراعي الذهبي لفعاليات المؤسسة خلال الأسبوع، برنامجاً متكاملاً عن موضوع «بناء مقاومة الأطفال لمواجهة التنمر اللفظي».



وأضافت: نحرص في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال على المشاركة في فعاليات الأسبوع الوطني للوقاية من التنمر في البيئة المدرسية من كل عام، لما فيه من فرصة لتعزيز ثقافة الوقاية والحماية للطفل، وتوضيح للدور الأسري والمجتمعي من منظور أكاديمي واجتماعي، في الوقت الذي وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة حقوق الطفل وحمايته في أجندة الدولة ومئويتها.



وأكدت: في إطار سعي المؤسسة على تعزيز الوعي تجاه المسؤولية المشتركة، ركزت فعالياتها خلال الأسبوع الوطني الخامس للوقاية من التنمر في البيئة المدرسية، على تنفيذ مجموعة من الورش التوعوية الموجهة لأولياء الأمور والبالغين، موضحةً من خلالها على أهمية دورهم في تحقيق الاستقرار الأسري والنفسي، وإرشادهم للطرق والأساليب السليمة لبناء قدرات ومهارات الطفل.



ومن هذا المنطلق وبالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، قدمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ورشة توعوية، حملت عنوان«كيف تبني المقاومة لدى الأطفال لمواجهة التنمر اللفظي»، حيث بلغ عدد المستفيدين منها 142 شخصاً من موظفي الجهتين، كما وبالتعاون مع معهد دبي القضائي نفذت المؤسسة ورشة توعوية بعنوان «حقوق الطفل من منظور نفسي واجتماعي»، مستهدفةً أولياء الأمور والمختصين، بلغ عدد المستفيدين منها 87 شخصاً، وعلى صعيد آخر قدمت المؤسسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مجموعة من الورش التوعوية الموجهة لأولياء الأمور، تتناول موضوع دور الأسرة في بناء المقاومة لدى الأطفال لمواجهة سلوك التنمر.



وأوضحت: بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، وبمشاركة نخبة من المؤثرين والشخصيات الفاعلة في المجتمع، أطلقت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، سلسلة من الفيديوهات التوعوية والمسامع الصوتية، سلطت الضوء على موضوع «طرق بناء المقاومة لمواجهة التنمر اللفظي» من وجهات نظر متعددة، والتي تم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها.



وأضافت: أتقدم بالشكر الجزيل إلى هيئة كهرباء ومياه دبي على جهودهم الدؤوبة ودعمهم اللامحدود لإنجاح فعاليات المؤسسة خلال الأسبوع الوطني الخامس للوقاية من التنمر في البيئة المدرسية، متأملةً أن نساهم من خلال هذه الشراكات على إعداد جيل قادر على مواصلة مسيرة الارتقاء بالمجتمع.

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