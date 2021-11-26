مناقشة مستقبل وآفاق وتحديات الجودة التعليمية

المصدر: دبي - البيان

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نظمّت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، جلسة نقاش حول مستقبل وآفاق وتحديات الجودة التعليمية، كان المتحدث الرئيس فيها، الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان، المستشار وخبير التنمية، هيئة تقويم التعليم سابقاً من المملكة العربية السعودية.



واستعرض الدكتور زمان، خلال الندوة، الممارسات العالمية المميزة، والتجربة القيادية في قطاعي التعليم العالي والعام، وأهم الدروس المستفادة في تطبيق معايير الجودة، ومراجعة الأداء، وعمليات التحسن المستمر. كما ركّز خلال الندوة، على أهمية علاقة عمليات الجودة بالتنمية المستدامة والعدالة والتنمية الاقتصادية والتحديث الاجتماعي.



واستّهل المحاضر الجلسة، بتعريف التعليم الجيّد، وجودة مخرجاته، أي جودة الطالب، منوهاً بأن من معالم جودة التعليم، تعزيز الشغف بالتعلم مدى الحياة، واكتساب قدرة التعايش والتسامح مع الأفكار المختلفة، والقدرة على تطبيق المعرفة والمهارات على نحو مبدع في مواقف جديدة، وتمكين الفرد في التفكير واستقلاليته في التفكير، وتزويده بما يحتاج ليكون فاعلاً في المجتمع.







تعليم جيد



وقال الدكتور زمان، إن التعليم الجيد يخفف من الأعباء الاقتصادية للتفاوت المجتمعي القائم، وهو ضمان لصناعة الثقة والتماسك المجتمعي، وهو يضمن قبول التطور الاقتصادي والوظيفي، في ضوء توفر المهارات اللازمة للتحول لوظائف أخرى.



وأضاف أن التعليم الجيد، من أهداف وشرط التنمية المستدامة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، وأن تحقيق الجودة مكلف من الناحية المادية، لكن ذلك لا يعني بالضرورة زيادة الإنفاق، وإنما يستدعي ترشيد الإنفاق وتوجيهه ورفع كفاءته.



وأكّدت جلسة النقاش، أن الجودة هي الأساس المهم لتحسين جودة التعليم من ناحية الاختيار والإعداد، والتطوير. منوهة بأن النظم التعليمية المتميزة، تميل إلى تمايز الممارسات التعليمية، دون التنازل عن المعايير، بحيث تكون خبرة التعلم أكثر شخصية، وتعكس معارف وقيم ومهارات الطالب. كما من الأهمية بمكان، التحول من السيطرة والمساءلة الإدارية، إلى أشكال مهنية، تشجع الابتكار بين المعلمين، وتشاركهم الخبرات في ما بينهم على مستوى الأفراد، وعلى مستوى المدارس، إضافة إلى توكيل أقوى المديرين بأصعب المدارس، وأفضل المعلمين بأكثر الفصول تحدياً، والتعامل بشفافية مع النظام التعليمي وأدواته ونواتجه.



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