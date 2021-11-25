الطلاب المبتعثون في جامعة ميشيغن الأمريكية يحتفلون بالخمسين

المصدر: دبي- البيان

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نظم عدد من المبتعثين الإماراتيين في جامعة ولاية ميشيغن الأمريكية، حفلاً في حرم الجامعة، بمناسبة اليوم الوطني الخمسين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك وسط حضور عدد من أبناء الدولة المبتعثين، والطلاب العرب والأجانب.

وقام الطلاب برفع عدد من اللوحات، التي تحتوي صوراً لمعالم تطور دولة الإمارات، على مدار خمسين عاماً، إضافة لرفع علم الدولة، تعبيراً عن اعتزازهم براية بلادهم، التي رفعها الآباء المؤسسون في الثاني من ديسمبر سنة 1971، بقيادة المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال الطالب محمد بن عبد الرحمن الهوني: إننا نحتفل باليوم الوطني أينما كنا، لأن انتماءنا وولاءنا للوطن، محفور في قلوبنا، وأضاف أن هذا العام، يتزامن الاحتفال مع استضافة دولتنا لفعاليات معرض إكسبو دبي 2020، ليؤكد للعالم مدى التطور والتقدم الذي حققته بلادنا، في ظل قيادتنا الرشيدة، في كافة المجالات.

ومن جهته، قال الطالب منصور عامر مكي، إن هذه الفعالية، التي ننظمها اليوم، تبين للحضور والمشاركين، مدى التطور والتقدم الذي حققته دولتنا في كافة المجالات والأصعدة، وتوضح كذلك ما تقدمه قيادتنا الرشيدة في خدمة مواطني الدولة، وكافة المقيمين على أرضها الغالية.

وأكد خالد عوض النيادي، أن مشاركتنا اليوم لاحتفالات دولتنا باليوم الوطني الخمسين، تأتي من حرصنا على أن نكون سفراء خير ومحبة، ونشر ثقافتنا، ونقل ما حققته بلادنا، ليشاهده العالم أجمع.

وقال الطالب أحمد إبراهيم الياسي، إن وجودنا اليوم، هو دليل واضح على وحدتنا ومحبتنا لوطننا، والتزامنا بنهج قيادتنا، وإصراراً منا لنكون رديفاً قوياً لمسيرة الاتحاد، بما ننهله من علم ومعرفة في مختلف المجالات.

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