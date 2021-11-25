الجامعة القاسمية تبدأ احتفالات «الخمسين»

المصدر: (الشارقة - وام)

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شهد الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية الحفل الذي نظمته الجامعة القاسمية في إطار احتفالات الدولة بعام الخمسين. وتضمن الحفل فقرات متنوعة حملت دلالات عز وفخر استثنائية عبّر بها طلبة الجامعة القاسمية عن فرحتهم بالاحتفاء باليوم الوطني الخمسين للدولة، وعرضت فيه جوانب من نهضة الدولة وإنجازاتها في العقود الماضية حتى الآن. حضر الاحتفال الدكتور عواد الخلف القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية ولفيف كبير من المدعوين والحضور والطلبة الذي توشحوا جميعاً بأعلام الإمارات.

وبدأت الاحتفالات بمسيرة للطلبة تقدمها موكب فريق السعادة للدراجات النارية، وعزفت الفرقة العسكرية السلام الوطني، وانضم للمسيرة أساتذة الجامعة والضيوف. وشهدت المسيرة انطلاق حافلة المتاحف، ثم وقفاتٍ مع أجنحة القرية التراثية والحرف اليدوية، إضافة لأجنحة الطلاب والطالبات ومعارضهم الفنية المصاحبة في قاعات العرض في مدخل مسرح الجامعة.

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